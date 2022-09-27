Мотоки Тацунори. Фото: принтскрин видео, ЦОС ФСБ России

В ФСБ сообщили, что пресекли шпионскую акцию японского вице-консула Мотоки Тацунори во Владивостоке. Дипломата задержали с поличным при получении денег за сведения о сотрудничестве России со странами АТР и об экономической ситуации в Приморье. Представительство МИД во Владивостоке со ссылкой на NHK сообщила, что японское посольство назвало задержание крайне прискорбным и неприемлемым.

Сторона считает, что это нарушение Венской конвенции. Других комментариев, подтверждений или опровержений пока не последовало. Посольство Японии подало ответный протест в МИД России.

Ранее консула объявили персоной нон грата. По дипломатическим каналам японской стороне объявлен протест. Напомним, «Комсомольская правда» писала, что во время допроса Мотоки Тацунори признал вину и понимает, что преступил закон. Собрать информацию мужчина не успел. Дипломат не смог найти сведения военного характера.

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