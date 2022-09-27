Предлагаем выйти из «гостинки», прогуляться до ближайшей «чифаньки» и «зависнуть» на «набке». Фото: Сергей БАЛАНОВ

Собираясь в путешествие по Приморскому краю, изучите этот небольшой разговорник. В нем вы найдете «перевод» необычных местных слов на литературный язык.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Дальневосточный региолект – региональный вариант современного русского языка с различными особенностями, которые отличают речь приморцев от речи жителей других регионов.

– Язык, как известно, явление общественное, люди бессознательно подражают окружающим. Бывает, что слышите человека и интуитивно чувствуете, что он не местный, в его речи есть особенности, которые он получил от своего окружения. Так же и мы, приморцы, говорим несколько иначе, чем жители других областей и краев России, употребляем особенные слова, по-другому произносим некоторые звуки, – отметила Наталья Милянчук, доцент кафедры русского языка и литературы ДВФУ.

ПЕРЕВЕДИТЕ С ПРИМОРСКОГО

Филологи уверены, что в нашем крае есть отличающий нас – приморцев от жителей других регионов диалект. Слова, привычные для нас, но удивительные для остальной части России – «гостинка», «сопка», «чифанька», «очкуры». Выражений с дальневосточным оттенком полно, уже даже существуют отдельные словари.

Первые непонятные словечки, с которыми мы предлагаем вам ознакомиться – китайские забегаловки и кафе «чифаньки», которые разбросаны по разным районам Владивостока. Также хотим предупредить будущих туристов, что в Приморье есть «очкуры», то есть отдаленные от центра сомнительные места. А еще приморцы живут в «гостинках» – это комнаты (квартира, дом) гостиничного типа.

Приморцы любят «зависать» на набережных. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Теперь вы будете знать, что приморская «шугань» – что-то очень страшное и шумное, дубак называют «зусманом», люди, которые любят получить что-то бесплатно, иначе говоря халявщики – «чайки», а главные городские набережные – это «набки», на которых «до талого» (до последнего) гуляет народ. Ну и, конечно, «японка» в Приморье – в первую очередь машина, уже потом жительница Японии.

Если же гости захотят купить, к примеру, кроссовки, то им придется их «срастить» (достать, найти), а это они смогут сделать на «спортивке» (китайский рынок в городе Владивосток). Если они до сих пор ничего не понимают в местных выражениях, то, увы, «срастить» ничего не получается.

ВОДИТЕЛИ ПОЙМУТ

Еще одной из ярких языковых особенностей Приморского края – автомобильный сленг. Очень уж любят жители давать «клички» машинам. Большую работу автомобильной тематике посвятил писатель и журналист Василий Авченко. По его мнению, все приведенные ниже примеры слов можно обозначить «маркерами Приморского края рубежа 20 и 21 веков». Люди придумывают забавные названия маркам автомобилей по двум причинам.

Во-первых, по созвучию с оригинальным названием – «сайра» (Toyota Soarer) или «хорек» (Toyota Harrier). Или вот «Степан», то есть Honda Stepwagon.

Во-вторых, по внешнему виду: Corona – «бочка», Carina – «Улыбка».

– Мне вот очень нравится словечко «виноград» –Nissan Wingroad, или «пузотерка», это относится к низкой машине. А «зубатка» (Corona) в самом деле похожа на корюшку-зубатку, – рассказывает Василий.

Теперь, когда вы приедете в любой из городов Приморья, то будете готовы к тому, что вам сначала стоит «маякнуть» друзьям (дать знать), что вы добрались до города, где можно «втарить» (купить) японскую «сайру», но при этом не следует «исполнять» (выпендриваться).

Большинство всех этих слов появились у нас в течение последних 20 лет. Словотворчеством тут занимаются не филологи, а простые люди. А специалистам только и остается, что издавать все новые и новые словари.

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