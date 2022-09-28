Благоустроенный город для комфортной жизни: Владивосток продолжает комплексно преображаться

Город у моря меняется к лучшему. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Погожие деньки, да и в целом бархатный сезон позволяют специалистам продолжить благоустройство столицы Приморья. Бригады трудятся в разных районах города, приводя в порядок скверы, дороги, дворы и другие общественные пространства. Большая часть работ на финишной прямой, более того, уже составлен список приоритетных направлений на следующий год. Рассказываем, на каких территориях работы идут либо близки к завершению.

Порядок на дорогах

Долгое время жители и гости острова Русский вынуждены были добираться до поселков по грунтовым дорогам. Территорию активно начали приводить в порядок после рабочей поездки главы Приморья Олега Кожемяко и мэра Владивостока Константина Шестакова, во время которой они обсудили план работ. Идею поддержал и полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Проект по благоустройству отдаленной территории рассчитан на несколько лет, и воплощать его в жизнь начали в прошлом году. Стараниями мэрии и подрядчиков асфальт появился на участке больше километра – от Университетского проспекта до Ворошиловской батареи, в этом сезоне работы продолжились. Асфальтированием дороги занимается компания «ИнвестСтройТорг», специалистам предстоит не только уложить больше двух километров покрытия, но и смонтировать барьерное ограждение на опасных участках, нанести разметку, установить дорожные знаки. Завершить работы планируется в ноябре.

На острове Русский в этом году заасфальтируют два километра дорог. Фото: Анастасия Котлярова, администрация Владивостока.

По словам сотрудников управления дорог администрации Владивостока, на следующий год намечен ремонт последнего участка на отрезке от Университетского проспекта к Экипажному.

Больной вопрос

Сеть ливневой канализации и новый асфальт скоро появятся в районе домов №№ 71-77 на улице Луговой. Из-за постоянных подтоплений покрытие дороги постоянно приходило в негодность, поэтому решать вопрос нужно глобально. Проблемный участок включили в перечень комплексного ремонта на текущий год. Привлеченные городской администрацией рабочие уже сняли старый асфальт и начали монтаж дождеприемных лотков и новых смотровых колодцев. Сеть ливневой канализации предстоит проложить на участке около 60 метров. После этого подрядчик уложит два слоя нового асфальта почти на 2000 квадратных метров дороги.

Всего в этом году во Владивостоке комплексно ремонтируют 30 улиц. При этом работы на трех из них – Давыдова, Нейбута и Калинина идут за счет средств национального проекта «Безопасные качественные дороги». Еще более чем на 100 участках заканчивается восстановительный ремонт, список постоянно расширяется. Качество ремонта проверяют специалисты мэрии и общественные наблюдатели.

Подрядчики приведут в порядок проблемный участок на Луговой. Фото: Максим, Долбнин, администрация Владивостока.

Больше скверов красивых и разных

Общественные пространства во Владивостоке тоже модернизируют. Речь идет о скверах, парках и придомовых территориях. Так, например, масштабное благоустройство ждет улицу Карбышева.По новой федеральной программе «1000 дворов Дальнего Востока» здесь отремонтируют дворы по целому ряду адресов: на Карбышева №№ 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46а, 46б, 48, 50, 50/1, 50/2. Благодаря поддержке государства также создадут полноценный сквер. Площадок для прогулок в этом районе действительно не хватает.

Ранее глава Владивостока Константин Шестаков лично встретился с местными жителями и выслушал все их пожелания. С учетом мнения горожан помимо детских и спортивных площадок также планируется создать зоны для тихого отдыха и выгула домашних питомцев и памп-трек (велосипедная трасса).

Зону для отдыха делают на Карбышева. Фото: Максим Долбнин, администрация Владивостока.

Кстати, в новую федеральную программу «1000 дворов Дальнего Востока» в этом году помимо Карбышева вошли территории на Прапорщика Комарова, Успенского, Окатовой, Добровольского, Верхнепортовой и Русской. Также во Владивостоке продолжает действовать и программа «1000 дворов». Благодаря сразу двум проектам по благоустройству удается охватить больше территорий. А комплексный подход позволяет не только создать зоны для игр, прогулок и занятий спортом, но и сделать пешеходные дорожки, заасфальтировать межквартальные дороги и разграничить территории для парковки авто. По сообщению пресс-службы мэрии, всего в этом году в столице Приморья отремонтируют 163 двора.

Легендарный сквер украсят киты

Сквер на улице Русской, 46 во Владивостоке тоже скоро преобразится. Популярную и любимую многими территорию облагораживают по нацпроекту «Жилье и городская среда». На смену массивной фигуре кита, которая раньше здесь стояла, «приплыли» более мелкие «мормлеки». Их планируется инкрустировать в покрытие дорожек.

Проект обновленного места отдыха. Фото: Дирекция общественных пространств Владивостока.

Подрядчики уже проделали большую работу по благоустройству территории. Здесь установили фонари, почти закончили с пешеходными дорожками. Сейчас рабочие монтируют новые скамейки и урны, а также приступили к украшению покрытия центральной площадки фигурами китов. Именно за такой вариант декора в сквере проголосовали больше 2000 местных жителей. В ближайшее время специалисты смонтируют в центральной части сквера теневой навес. Закончить основные работы планируется в начале октября.

– Горожане переживали, что после демонтажа скульптуры кита, который был здесь установлен в конце 90-х – начале 2000-х годов, в сквере не останется отсылки к истории. Поэтому мы провели голосование, по результатам которого было принято решение инкрустировать изображения плывущих китов в покрытие. Дополнительно мы обязательно установим информационный стенд, на котором, в том числе, будет информация об истории сквера, – рассказал и.о. руководителя Дирекции общественных пространств Владивостока Артур Шибаров.

Память о ките в сквере решили оставить местные жители. Фото: Дирекция общественных пространств Владивостока.

По нацпроекту «Жилье и городская среда» во Владивостоке также благоустроили Некрасовский сквер, преображают один из старейших парков – имени Сергея Лазо на Санаторной и сквер Первой Маевки на Калинина.

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