Этот участок выставили на аукцион. Иллюстрация: Яндекс Карты

Мэрия Владивостока отдаст под комплексное развитие участок на «Дальпрессе» во Владивостоке, где расположен частный сектор. Территорию между улицей Комсомольской и проспектом Красного Знамени выставили на аукцион с начальной ценой в 57,3 миллиона рублей. Общий размер ее составляет 2,23 гектара.

Аукцион проведут открыто. Чтобы принять участие в торгах – вероятный конкурсант должен внести 30% от начальной суммы в 57 302 000 рублей, то есть 17 190 600 рублей. Организатором аукциона выступит «Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости» – муниципальное учреждение.

В условиях договора, который появился на сайте городской администрации, указано, что землю нельзя будет приобрести. Победителю аукциона предстоит оценить рыночную стоимость расположенных там участков и выкупить их. Затем, мэрия передаст Куперову Падь в аренду для возведения объектов капитального строительства. Не исключено, что там появится жилой комплекс с конструкциями до 30 этажей. В генпалне города это место находится в зоне ОД 2 – в зоне общественного, делового и коммерческого назначения, где разрешена смешанная застройка.

«Администрации Владивостока обязана принять в установленном порядке решение об изъятии для муниципальных нужд земельных участков, находящихся в границах Территории, и (или) расположенных на них объектов недвижимости на основании утвержденной документации по планировке Территории», – написано в постановлении.

Дома, которые уже много лет портят облик Фрунзенского района, выкупят у собственников и, скорее всего, снесут. «Все будет зависеть от разработанного проекта планировки территории», – подчеркнули в мэрии. Также специалисты отметили, что будет учитываться «техническое состояние объектов. То есть, если в квартире выполнен ремонт, то его обязательно учтут».

Отметим, что собственникам и раньше предлагали продать землю, однако, как утверждали владельцы, цена являлась ниже рыночной. Поэтому процесс выкупа тянется уже не первый год. С 2020, когда впервые стало известно о постановлении, начались судебные споры.

Также на плечах победителя аукциона остается проект планировки и межевания территории, что вполне логично, учитывая цели покупки. Следующим этапом застройщик подготовит полный проект благоустройство территории, включающий границы участков.

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