Цукими под осенним небом прошло в Приморье

Кицунэ. Фото: Александр ХИТРОВ

Восточная культура привлекает своей размеренностью. Особое внимание природе, замедленность, умиротворение – это все встречается и в японском фестивале созерцания Луной, или иначе Цукими. Можно смело сказать, что это – Праздник середины осени. Конечно, любовь к Азии и ее традициям не могла не прижиться в Приморье, окруженном дальневосточными странами, поэтому жители края с удовольствием присоединились к мероприятию, которое прошло в последние выходные сентября под Находкой. Как оно было – в фоторепортаже «Комсомольской правды – Владивосток».

Японские танцы. Фото: Александр ХИТРОВ

перед зрителями разыграли различные сценки. Фото: Александр ХИТРОВ

На фестивале собралось несколько десятков гостей. Фото: Александр ХИТРОВ

Гостей японского сада «Эниси» ждали теплые напитки и вкусная азиатская еда, сценки из аниме и различных культовых фильмов, атмосферу создавали и косплееры – кого только не встретили на извилистых тропинках.

Участница выступления. Фото: Александр ХИТРОВ

Красивые и яркие наряды – неотъемлемая часть праздника. Фото: Александр ХИТРОВ

Здесь были герои «Сейлор Мун», «Звездных воинов», «Гарри Поттера», «Клинка, рассекающего демонов», «Данганронпы», «Последнего серафима» и многие другие.

Героини аниме-сериала «Сейлор Мун». Фото: Александр ХИТРОВ

Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор собственной персоной! Фото: Александр ХИТРОВ

Энакин Скайуокер скоро перейдет на сторону зла. Фото: Александр ХИТРОВ

А еще по сцене гулял самый известный в России фольклорный персонаж Японии – Кицунэ, то есть мудрая девятихвостая лиса, обладающая магическими способностями. Кроме разыгранных эпизодов зрителей порадовали игрой на флейте.

Игра на флейте умиротворяет. Фото: Александр ХИТРОВ

Люди с удовольствием смотрели на выступление артистов. Фото: Александр ХИТРОВ

Ханаби добавили уюта празднику. Фото: Александр ХИТРОВ

После того, как солнце скрылось за горизонтом, а небо окрасилось в темные цвета, вдоль тропинок зажгли ханаби – «огненные цветы». Вообще японские фейерверки это довольно продолжительное и красочное зрелище, для которого нужно много простора и подготовки. Поэтому здесь обошлись маленькой версией огоньков, которые даже больше подошли празднику, подарив атмосфере камерность.

Вечер прошел уютно – пледы, глинтвейн, музыка. Фото: Александр ХИТРОВ

Завершил вечер просмотр аниме на большом экране. Несмотря на свежий воздух многие остались, чтобы закончить этот день с, можно так сказать, родственными душами – так люди выразили свою благодарность и признательность природе.

От огней люди зажигали бенгальские огни. Фото: Александр ХИТРОВ

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