Цукими под осенним небом прошло в Приморье

Кицунэ.
Фото: Александр ХИТРОВ
Восточная культура привлекает своей размеренностью. Особое внимание природе, замедленность, умиротворение – это все встречается и в японском фестивале созерцания Луной, или иначе Цукими. Можно смело сказать, что это – Праздник середины осени. Конечно, любовь к Азии и ее традициям не могла не прижиться в Приморье, окруженном дальневосточными странами, поэтому жители края с удовольствием присоединились к мероприятию, которое прошло в последние выходные сентября под Находкой. Как оно было – в фоторепортаже «Комсомольской правды – Владивосток».
Японские танцы.
Фото: Александр ХИТРОВ
перед зрителями разыграли различные сценки.
Фото: Александр ХИТРОВ
На фестивале собралось несколько десятков гостей.
Фото: Александр ХИТРОВ
Гостей японского сада «Эниси» ждали теплые напитки и вкусная азиатская еда, сценки из аниме и различных культовых фильмов, атмосферу создавали и косплееры – кого только не встретили на извилистых тропинках.
Участница выступления.
Фото: Александр ХИТРОВ
Красивые и яркие наряды – неотъемлемая часть праздника.
Фото: Александр ХИТРОВ
Здесь были герои «Сейлор Мун», «Звездных воинов», «Гарри Поттера», «Клинка, рассекающего демонов», «Данганронпы», «Последнего серафима» и многие другие.
Героини аниме-сериала «Сейлор Мун».
Фото: Александр ХИТРОВ
Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор собственной персоной!
Фото: Александр ХИТРОВ
Энакин Скайуокер скоро перейдет на сторону зла.
Фото: Александр ХИТРОВ
А еще по сцене гулял самый известный в России фольклорный персонаж Японии – Кицунэ, то есть мудрая девятихвостая лиса, обладающая магическими способностями. Кроме разыгранных эпизодов зрителей порадовали игрой на флейте.
Игра на флейте умиротворяет.
Фото: Александр ХИТРОВ
Люди с удовольствием смотрели на выступление артистов.
Фото: Александр ХИТРОВ
Ханаби добавили уюта празднику.
Фото: Александр ХИТРОВ
После того, как солнце скрылось за горизонтом, а небо окрасилось в темные цвета, вдоль тропинок зажгли ханаби – «огненные цветы». Вообще японские фейерверки это довольно продолжительное и красочное зрелище, для которого нужно много простора и подготовки. Поэтому здесь обошлись маленькой версией огоньков, которые даже больше подошли празднику, подарив атмосфере камерность.
Вечер прошел уютно – пледы, глинтвейн, музыка.
Фото: Александр ХИТРОВ
Завершил вечер просмотр аниме на большом экране. Несмотря на свежий воздух многие остались, чтобы закончить этот день с, можно так сказать, родственными душами – так люди выразили свою благодарность и признательность природе.
От огней люди зажигали бенгальские огни.
Фото: Александр ХИТРОВ
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