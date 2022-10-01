«На суете завернул прямо на мелководье»: катамаран «Москва» сел на мель в проливе Старка под Владивостоком

На борту судна находилось 174 пассажира и 4 члена экипажа. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Из-за плотного тумана катамаран «Москва» сбился с курса и сел на мель в проливе старка в субботу, 1 октября. На борту судна, которое шло в сторону в острова Попова, находилось около 150 человек, сообщает «КП – Владивосток» со ссылкой на одного из пассажиров.

По словам Максима Сошина, который оказался заложником ситуации, судно «встало» левым бортом, правый остается свободным. Дно находится на глубине около метра. Не исключено, что повреждены винты.

– Часть пассажиров снимают местные на маломерных. Капитан как-то прошел мимо буев на входе в пролив Старка и на суете завернул налево прямо на мелководье. Приключения, блин, незапланированные.

Дно находится на глубине около метра. Фото: Социальные сети

«Москва» покинула причал по расписанию - в 10:00, отметили в диспетчерской паромной переправы, дальше ни о каких сбоях в маршруте сообщалось.

В пресс-службе приморского МЧС рассказали, что о ситуации знают, она находится на контроле. Сейчас к месту происшествия направляются «Лотос» и баржа для транспортировки людей и восстановления хода судна. Повреждений на нем не зафиксировано.

На борту судна находилось 174 пассажира и 4 члена экипажа.

ОБНОВЛЕНИЕ 13:07:

Пассажиры уже находятся на барже и продолжают следовать на остров Попова. При этом судно «Лотос» не может подойти к катамарану из-за мелководья.

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