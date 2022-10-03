Дачный участок пора готовить к зиме. Как это сделать правильно? Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Холода не за горами, а это значит, что каждому дачнику следует начинать подготавливать загородный дом к своему длительному отсутствию. И чтобы с началом следующего сезона не оказаться «у разбитого корыта», нужно правильно закрыть сезон текущий. В эфире радио «Комсомольская правда» во Владивостоке Сергей Морозов, председатель Приморского регионального отделения «Союза садоводов России», рассказал, о чем в первую очередь стоит позаботиться при подготовке дачного участка к зиме.

Сергей Морозов в студии радио «КП». Фото: Елизавета ЕНИНА

– С чего начинать подготовку дачи к зиме?

– Подготовка дачи к зиме начинается весной, потому что этот процесс не начинается и не заканчивается, но делится на те периоды необходимых мероприятий, которые проводятся в течение всего сезона и уже заканчиваются ближе к осени. Поэтому здесь все нужно делать постепенно.

– Как сохранить плодовые деревья и кустарники, необходимо ли делать обрезку?

– Осенью делать обрезку не рекомендуется. Растения входят в зиму неподготовленными, а все проблемы в Приморье из-за перепада температуру. Поэтому обрезку лучше делать весной, когда сразу видно от каких частей растения стоит избавиться, к примеру, сломанные или слабые веточки.

Подготовка дачи к зиме начинается задолго до холодов. Фото: Павел КЛОКОВ

– Среди дачников бытует мнение, что куст яблони нужно формировать, потому что яблоки не растут на ветвях, которые тянутся вверх, а потому их стоит наклонять самостоятельно. Работает ли это?

– Да, работает. Поэтому садоводы даже специально подвешивают на ветки бутылки с водой, чтобы сформировать куст. Сейчас многие занимаются своими садами, не делая их высокорослыми, наоборот, они делают больше упор на сбор урожая, раздвигая деревья и ветки в виде чащи.

Когда яблоко растет на «неправильной» ветке, из-за неустойчивости, оно не успевает дозреть и падает.

– Какие растения необходимо укрывать? И есть ли в этом вообще необходимость?

– Конечно, есть. Если брать какие-то цветущие растения, например розы и другие декоративные цветы, то при покупке обязательно нужно обращать внимание на зону, где они могут произрастать. Есть определенные магазины, которые следят за тем, чтобы в наш регион попадал товар именно районированный, который будет расти в нашем климате. А некоторые просто гонятся за чистой прибылью, покупая, что подешевле. Если мы берем районированное растение, ну, допустим, розу. Самая большая проблема дальневосточного региона – это перепады температур. То есть укрытие обязательно должно быть сухое, чтобы перепад минимально влиял на растения. Для роз очень важна воздушная прокладка. И хотелось бы обратить внимание, что многие садоводы рекомендуют укрывать растения именно белыми материалами, предназначенными для этого.

Растения требуют особого внимания. Фото: Иван МАКЕЕВ

– Нуждается ли любимая всеми клубника в подготовке?

– Для всех растений самая главная подкормка осенью – фосфорно-калийные удобрения. Если кустики слабенькие, нужно убрать усы. И если время позволяет, то садоводы успевают убрать усы, подкармливать и накрывать, если нет, то просто накрываем агротексом.

– Как подготовить газон к зиме?

– Определенной подготовки газон не требует, но есть нюансы эксплуатации. В период своего цветения он требует определенного количества воды. Зимой, естественно, мы эту воду ему дать не можем, здесь нужно учитывать, если зима сухая, то в определенные периоды мы его подливаем. Но самые благоприятные условия – это снег.

Перед холодами нужно привести в порядок участок и огород, а также само здание. Фото: Мария ЛЕНЦ

– Говорят, что нельзя сажать одно и то же растение в одно место. Работает ли это на практике?

– Последнее время многие используют «миксовую» посадку, то есть в одной грядке у вас растет морковка, баклажаны и что-то еще, таким образом, у них возникает конкуренция. Если мы посадим морковки целую грядку, то она будет расти не спеша.

– Как готовить и сохранять семена?

– Обратите внимание на семенной фонд. Сейчас очень большое количество гибридов, а значит, маленькое количество семян. Повторное получение того же результата, как мы получили в этом году, проблематично. Лучше здесь брать сортовые семена. Если мы берем сортовой овощ или фрукт, то у него уже есть гарантия на получение хорошего результата. Для сохранения семена нужно высушить и хранить, не допуская попадания влаги.

– Как защитить растения от грызунов?

– Сейчас мы имеем много современных препаратов, которые практически не влияют на почву, но позволяют нам бороться с грызунами. Многие не рассыпают отраву, они просто кладут ее целыми упаковками. Это значит, что мышка пришла, поела, в землю ничего не попало. Некоторые даже не кладут под растения, если рядом стоит какое-то строение, это их в любом случае приманивает.

– Нужно ли «консервировать» дачные постройки?

– Сейчас дачи делятся на два типа – более современные и советские постройки. Если говорить о советских дачах, то в консервации нет смысл, они стоят много лет. Единственное, все они требуют ежегодного обслуживания. Как правило, тогда использовали натуральное дерево, которое нужно обрабатывать от вредителей и ультрафиолета. Дело в том, что с января по март очень сильное солнце, которое влияет на качество здания. А современные дома – это уже использование современных материалов, поэтому нужно смотреть на их характеристики.

Дома советской постройки нужно защищать от солнца и вредителей. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

– Какой он, современный дачник?

– Сейчас дачники разделились на два класса. Это типичный садовод старой закалки, но это не зависит от возраста. И есть новые садоводы, которые на дачу приезжают отдыхать. У них на участке стоит мангал и качелька.

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Современные дачники предпочитают отдыхать на участке. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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