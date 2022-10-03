Ущерб от действий преступника может составить 5 миллионов рублей. ФОТО: Пограничное управление ФСБ России по ПК

В Приморья пограничники обнаружили шкуру и кости амурского тигра в частном доме Пожарского района. Как сообщает Пограничное управление приморского ФСБ, злоумышленник мог убить не одно, а два краснокнижных животных. В его тайнике также нашли гранату РГД-5.

Как рассказали в ведомстве, останки кошачьего были изъяты. Череп, шкуры и кости теперь находятся на обследовании у АНО «Центр «Амурский тигр». Специалисты уточнили, что найденные дериваты, возможно, принадлежат нескольким краснокнижкикам.

В его тайнике также нашли гранату РГД-5. ФОТО: Пограничное управление ФСБ России по ПК

Также пограничники забрали боеприпасы: гранату и патроны калибра 7,62 миллиметра.

Ущерб от действий преступника может составить 5 миллионов рублей. Сейчас ведомство проводит проверку, в результате которой будет заведено уголовное дело. Согласно статье УК РФ наказание за незаконный оборот частей особо ценных краснокнижных животных может достигать девяти лет лишения свободы.

Злоумышленник мог убить не одно, а два краснокнижных животных. ФОТО: Пограничное управление ФСБ России по ПК

На данный момент в России обитают 750 особей амурских тигров, которые были практически истреблены в XX веке.

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