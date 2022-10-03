Модель впервые увидела свет в сентябре на VII Восточном экономическом форуме. ФОТО: ИНТЦ

Площадка для фестивалей, новые школы, общежития, парки и многое другое появится на Русском острове в районе кампуса ДВФУ к 2030 году. Концепцию Инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Русский» представили разработчики, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток». В новой модели большое внимание уделено рекреации, спорту и саморазвитию.

Модель впервые увидела свет в сентябре на VII Восточном экономическом форуме. Тогда появились иллюстрации отдельных объектов, которые планируется возвести на территории. Среди них научно-образовательные кластеры, школы, общежития и гостиницы. Каждое из этих строений относится к объектам социальной инфраструктуры или размещается в отведенной для него зоне: в жилой или общественной.

К общественной зоне принадлежат места публичного пользования. ФОТО: ИНТЦ

К общественной зоне принадлежат места публичного пользования. Например, напротив корпуса «А» ДВФУ разместится торгово-общественный центр, парк и целый исторический квартал «Сердце Русского». Теперь застройка будет насквозь проходить остров и выходить на территорию бухты Новик. По словам генерального директора Фонда развития ИНТЦ «Русский» Елены Харисовой, перед архитекторами и центром стоит задача сделать посещение острова доступным и удобным. В том числе новая концепция должна будет дополнить инфраструктуру кампуса.

– Задача, которую мы перед собой ставим – создать такую архитектурную среду для резидентов Центра и жителей Владивостока, где они могли бы не только жить и работать, но и проявлять социальную активность, заниматься спортом и саморазвитием. Кроме того, мы учли особенности уже имеющейся на территории инфраструктуры. Например, на входе в общественно-коммерческую зону напротив кампуса ДВФУ появятся фудкорт и небольшие магазины, и студентам и сотрудникам университета будет достаточно перейти дорогу, чтобы приобрести необходимые товары или пообедать.

новой модели большое внимание уделено рекреации, спорту и саморазвитию. ФОТО: ИНТЦ

Территория для концертов, фестивалей вырастет сразу после исторического квартала. На этом участке с выходом к морю будут проходить большие мероприятия под открытым небом. То есть образуется своего рода площадь университетского городка. Так, коммерческая и образовательная зоны логически свяжутся друг с другом. В последней для приморцев и гостей края обустроят локации для выставок и коворкинга.

Территория для концертов, фестивалей создадут сразу после исторического квартала. ФОТО: ИНТЦ

На данный момент в кампусе ДВФУ есть рекреационная зона, неплохая, но небольшая. В будущем рядом с территорией вуза создадут новые полноценные парки и скверы. Чтобы «закрыть гештальт» нехватки подобных пространств во Владивостоке разработчики плана хотят организовать природный парк «с упором на существующий ландшафт». В его структуру войдет большая набережная вдоль Новика, а в районе Уссурийского залива появится SUP-центр.

ИНТЦ «Русский» создан постановлением правительства РФ по инициативе ДВФУ. ФОТО: ИНТЦ

Стоит отметить, что ИНТЦ «Русский» создан постановлением правительства РФ по инициативе ДВФУ. Подразумевается, что на этой территории начнет свое развитие высокотехнологичный бизнес, а также российские наукоемкие продукты и технологии на стран АТР. Одно из основных направлений центра заключается в освоении ресурсов Мирового океана, развитии биофармацевтики, биотехнологий и другого. К 2030 году на Русском появится больше 50 крупных резидентов и 200 стартапов и свыше 3,5 тысяч рабочих мест.

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