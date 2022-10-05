Команда автопробега «Чем гордится Приморье» отправилась за рецептом приморской колы

В поисках секретов дальневосточной колы «Комсомолка» отправилась на завод «СКИТ». Фото: Юлиана ВИНОГРАДОВА

С каждым годом Приморье все активнее запускает новые производства, модернизирует уже имеющиеся и в рамках импортозамещения предлагает новые виды продукции. А для того, чтобы рассказывать об этом, даже реализуется проект по развитию промышленного туризма, к которому присоединились уже 5 предприятий. Справедливости ради, хотим заметить, что на некоторых из них уже побывала команда «Комсомольской правды» в рамках автопробега «Чем гордится Приморье». И мы продолжаем знакомить вас с приморскими производствами, которые заслуживают того, чтобы ими гордиться.

Одно из таких предприятий, несомненно, завод «Скит» группы компаний «Славда» – качеству его продукции приморцы доверяют более 30 лет. Да и повод нашелся актуальный - производство нашей приморской колы – GRINK COLA - взамен любимого напитка известных брендов, исчезнувших с полок.

На заводе «СКИТ» внимательно следят за всеми процессами производства Grink Cola. Фото: Мария КАЮРОВА

В очередной осенний автопробег «Чем гордится Приморье» журналисты, фотографы и видеографы «Комсомольской правды» отправились 3 октября. Путь предстоял не близкий - 330 километров от Владивостока – в Кировский район, где находится завод «Скит» группы компаний «Славда».

Затянутое серыми облаками небо, ветер и моросящий дождь – не самые лучшие попутчики в дальнем путешествии. Но такие погодные условия стали дополнительной проверкой для новых внедорожников Haval Dargo и Jolion от официального дилера «Авторитет авто +», на которых команда «Комсомолки» отправилась в путешествие «Чем гордится Приморье». Комфортные салоны автомобилей и современную высокотехнологичную начинку мы испробовали на себе. На тех участках дороги, где позволял скоростной режим и качество покрытия, наши коллеги, на время автопробега ставшие водителями этих красавцев, провели настоящий тест-драйв внедорожникам Haval Dargo и Jolion.

Цель нашей поездки, как мы уже сказали, – узнать секреты производства нашей дальневосточной колы и самим убедиться в импортозамещении по-приморски. Впереди – экскурсия на завод «Скит», дегустация новых напитков, поэтому мы спешим к намеченной точке нашего маршрута, по пути любуясь яркими красками осеннего леса.

Завод «Скит» группы компаний «Славда». Фото: Мария КАЮРОВА

Grink Cola – тот самый вкус: классический, любимый, бодрящий

На заводе команду автопробега встречал Сергей Витальевич Русаков, генеральный директор завода ООО «Скит», а нашим главным экскурсоводом, который рассказал нам все тонкости производственного процесса, выступил Александр Викторович Алфимов, заместитель генерального директора завода ООО «Скит»

Ударники труда на предприятии. Фото: Мария КАЮРОВА

Кстати, Александр Викторович подметил, что на заводе не ожидали такого успеха дальневосточной колы:

Порой производство напоминает мистическую лабораторию. Фото: Мария КАЮРОВА

– Когда запускали производство, не думали, что Cola Grink так залетит на рынок.

С безопасностью и требованиями на пищевом производстве строго. Фото: Мария КАЮРОВА

Производство напитков со вкусом классической колы приморская группа компаний «Славда» запустила в апреле этого года. Напиток Cola Grink уже есть в магазинах Приморья, более того, настоящим ценителям колы он пришелся по вкусу. При этом все отмечают, что Cola Grink имеет умеренную газацию и оставляет приятное, не приторное послевкусие. Забегая вперед, отмечу, что главное преимущество напитка Cola Grink, как и других лимонадов группы компаний «Славда», в том, что он изготовлен на основе природной минеральной воды, а в остальном имеет вкус классической колы.

Технологическая линия. Фото: Мария КАЮРОВА

Есть в линейке напитков группы компаний «Славда» и Grink Cola без сахара - диетический напиток с приятным вкусом классической колы, также изготовленный на основе природной минеральной воды. При производстве используется современный подсластитель без аспартама. Никакого сахара и калорий - только любимый вкус!

ГК «Славда» выпускает и другие напитки, например, газировку со вкусом апельсина, освежающий напиток лимон-лайм с потрясающим ароматом мяты, а также линейку тоников «Спринкл»: Tonic Sprinkle Classic Lemon – классический тоник с добавлением хинина; Tonic Sprinkle Pink Grapefruit – с натуральным соком и необыкновенным ароматом грейпфрута.

Рецептура напитков разработана совместно с ведущим международным поставщиком ингредиентов. Пока для изготовления используются натуральные концентраты производства Германии, но завод уже начинает использовать российские, например, для производства напитка «Босфор». Для колы тоже закупается готовый концентрат. А сироп и сахар сначала проходят пастеризацию и только после этого подаются на смешивание с водой, и отправляются на линию розлива.

- Все лимонады ГК «Славда» – качественные, вкусные, потому что изготавливаются только из натуральных ингредиентов, без красителей и консервантов, на технологичном современном производстве, – подчеркнул Александр Викторович Алфимов, заместитель генерального директора завода ООО «Скит».

Качество и безопасность – важные составляющие

Во время экскурсии по заводу мы смогли сами понаблюдать за всем производственным процессом, который начинается с того, что преформы (для выдува бутылок завод «Скит» использует преформы приморского производства) разогреваются инфракрасными лампами до пластичного состояния, бутылка нужной формы выдувается воздухом под высоким давлением.

Slavda для приморца – уже имя нарицательное. Фото: Мария КАЮРОВА

Контролирует уровень налива и наличие пробки специальный автомат, но человеческий фактор никогда не бывает лишним. Поэтому на линии есть специалист – «бракер», который следит за тем, чтобы этикетки были правильно наклеены и на всех бутылках стояла дата. На заводе постоянный контроль качества! Качество и безопасность – важные составляющие. Бутылки проходят несколько ступеней очистки. Даже после выдувания бутылки из ПЭТ-преформы ее несколько раз моют, обрабатывают ультрафиолетом. И только потом в эти бутылки разливают напитки.

– Каждый час несколько бутылок из партии попадают в собственную аттестованную лабораторию микробиологии, где проводится химический, бактериологический анализ продукции. Не реже 1 раза в час на физико-химический анализ берется не меньше 3 бутылок. После чего эти образцы с указанием даты изготовления, смены и номера партии хранятся на складе арбитражных проб в течение всего срока годности. В лаборатории стерильная зона, бутылки подается в помещение через специальное окно, где каждая обрабатывается ультрафиолетом, – рассказывает Александр Викторович Алфимов, заместитель генерального директора завода ООО «Скит».

Маркировка продукции. Фото: Мария КАЮРОВА

И добавляет, что для очистки воды, из которой производятся напитки, не используется никаких химических реагентов – только фильтрация. Все напитки делаются на основе подготовленной минеральной воды. Вода для напитков ГК «Славда» доставляется из скважины на завод автоцистернами, сливается в приемные танки, затем проходит очистку через кварцевый песок, активированный уголь, ультрафиолетовую обработку и на финише – через 2 фильтра, санитарный рейтинг которых 1 микрон и 0.35 микрона. Это уже предельный рейтинг фильтрации.

Как еще нарастить производство?

Побывала команда автопробега и на складе готовой продукции, на котором может храниться порядка 6,5 млн. бутылок. Напитки продаются не только в городах Дальневосточного региона, а также и в Китае. Продукция поступает на отгрузку непосредственно потребителю только после того, как лаборатория выдаст качественное удостоверение. Без этого удостоверения ничего не отгружается, как бы ни просили дистрибьюторы. А дистрибьюторы просят постоянно, в том числе и увеличить количество выпускаемой продукции.

Grink Cola «из печи». Фото: Мария КАЮРОВА

– Буквально на днях подписали договор – покупаем высокопроизводительную машину российского производства для сиропного отделения. Это позволит нам расширить ассортимент и увеличить количество выпускаемой продукции. После ввода второго сиропного отделения мы сможем параллельно выпускать разные напитки. Соответственно, производительность напитков и столовых вод будет увеличена, – поделился ближайшими планами Сергей Витальевич Русаков, генеральный директор завода ООО «Скит».

Ассортимент продукции широчайший. Фото: Мария КАЮРОВА

Совсем недавно на прилавках магазинов появился напиток GRINK Milky Soda, который уже стал популярным, очень быстро продается, а от дистрибьюторов поступают заявки на увеличение количества бутылок.

Slavda Group — одна из крупнейших дальневосточных компаний, занимающихся производством питьевых и минеральных вод, а также напитков на их основе. Более 30 лет компания разрабатывает источники минеральной воды и предлагает новые вкусы напитков.

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