«Сделать Владивосток лучше»

Городские депутаты VI созыва. Фото: Дума Владивостока

Первое заседание Думы VI созыва состоялось во Владивостоке в четверг, 29 сентября. В качестве спикеров на первом заседании выступило высшее руководство города и региона. На нем определили председателя и его замов, глав комитетов и депутатов, которые будут работать на постоянной основе. Теперь новый созыв городской Думы, которому предшествовали выборы в сентябре текущего года, в основном состоит из представителей партии «Единая Россия»: из 35 депутатов – 28 от фракции «ЕР», по два депутата от ЛДПР и КПРФ и трое – самовыдвиженцы. В том числе в представительном органе местного самоуправления достаточно молодых депутатов со своими инициативами и взглядами на развитие города, что не может не радовать. К тому же очередной созыв Думы «усилили» депутаты с большим бэкграундом в Законодательном собрании: это экс-депутаты ЗАКС Ефим Звеняцкий, Дмитрий Новиков и Олег Вельгодский.

Как это было – в материале «Комсомольской правды».

Первое заседание открыл старейший по возрасту депутат – художественный руководитель театра имени Максима Горького почетный гражданин города Владивостока Ефим Звеняцкий, который озвучил состав депутатов новой Думы и их количество – 35 человек.

В заседании приняли участие губернатор Приморского края Олег Кожемяко, спикер Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик, глава города Владивостока Константин Шестаков, заместители главы города, прокурор города Владивостока Иван Иванов, представители правительства края.

Приветственные слова

В начале заседания прозвучал гимн Российской Федерации, с приветственным словом выступил губернатор Приморья Олег Кожемяко, в котором затронул вопросы предстоящей работы депутатов, развития инфраструктуры приморской столицы, уточнив, что из федерального бюджета на модернизацию Владивостока выделено порядка 4 миллиардов рублей. Также губернатор отметил значимость Владивостока в экономической жизни края, напомнил про столичный статус города, что обязывает показывать пример в решении вопросов благоустройства, применения лучших практик, в том числе в социальной сфере, коснулся вопросов частичной мобилизации, рассказав о новых способах поддержки семей военнослужащих.

Председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик поздравил новый состав городской Думы, напомнил о богатой истории депутатского корпуса, который уже более полувека принимает участие в жизни Владивостока. Также Александр Ролик подчеркнул, что депутаты ЗАКС активно поддерживают и помогают своим коллегам – депутатам Думы города.

Мэр Константин Шестаков и председатель городской думы Андрей Брик. Фото: Дума Владивостока

Глава Владивостока Константин Шестаков в своем вступительном слове подчеркнул, что жители приморской столицы проголосовали за команду, которая способна системно преобразить город (здесь нужно напомнить, что многие новые депутаты пришли в Думу как раз из предвыборной команды Константина Шестакова). Он добавил, что у команды «нет права на ошибку», и предложил раз в квартал проводить отчет депутатов перед своими избирателями на округах и раз в год совместно с главой администрации города встречаться с жителями микрорайонов города. В том числе, по словам Константина Шестакова, необходимо использовать систему наказов депутатам, включаться в работу территорий общественного самоуправления (ТОС) и продолжать реализацию местной программы «1000 дворов».

Избрание председателя Думы, замов и председателей комитетов

На заседании состоялось избрание председателя Думы города Владивостока. На эту должность были выдвинуты две кандидатуры: Сергея Белова от партии КПРФ и Андрея Брика от партии «Единая Россия». Кандидаты представили свои программы и ответили на вопросы депутатов.

Сергей Белов первым высказался за трибуной. Он прошелся по основным векторам, по которым давно работает его фракция: пенсионеры, городская среда и благоустройство, работа общественного транспорта, ремонт дорог и другие.

– Считаю, что в Думе VI созыва необходимо придать новый импульс в решении следующих вопросов: следует добиваться обеспечения бесплатного проезда в общественном транспорте для пенсионеров, инвалидов и школьников, в непростых условиях для семей мобилизованных ввести мораторий на отключение услуг ЖКХ, если имеются задолженности, также рассмотреть возможность по введению субсидий.

В своем выступлении Андрей Брик напомнил, что за время работы в прошлом созыве Думе удалось выстроить работу с властями, органами прокуратуры и контрольно-счетной палаты. Также он выделил следующие направления в экономике: развитие промышленности, импортозамещение, взаимодействие с научно-образовательным сообществом, обеспечение мер поддержки для малого и среднего бизнеса, развитие инфраструктуры коммунального хозяйства Владивостока и другие. Во многом его слова нашли отражение в обращениях губернатора и мэра.

Мэр Константин Шестаков и председатель городской думы Андрей Брик. Фото: Дума Владивостока

В поддержу Андрея Брика высказались многие спикеры. Среди них депутаты Людмила Таран и Дмитрий Новиков, глава Владивостока Константин Шестаков и председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик.

– Я как депутат третьего и четвертого созывов Думы Владивостока хочу отметить,что право преемственности необходимо продолжить и в этом созыве. На мой взгляд, Андрей Петрович Брик за время своей работы председателем Думы V созыва очень четко продемонстрировал стиль своей работы, то, что он прислушивается к депутатам; у него отличные взаимоотношения с правительством и ЗСПК, уже наработано взаимодействие с администрацией города. Считаю, что место председателя Думы должен занять Андрей Петрович, – озвучил свое мнение Дмитрий Новиков.

По итогам тайного голосования председателем Думы города Владивостока большинством голосов был избран депутат Андрей Брик.

Алексей Ткачев. Фото: Дума Владивостока

Состав заместителей председателя Думы изменился. Сразу три человека зашли на этот пост, которых депутаты избрали в ходе тайного голосования, – это первый заместитель гендиректора ООО «Ратимир» Алексей Ткачев, экс-депутат ЗАКС Дмитрий Новиков и депутат прошлого созыва Думы Кирилл Григорьев.

Депутаты Николай Голояд и Кирилл Григорьев. Фото: Дума Владивостока

Также были утверждены составы профильных комитетов в количестве 6-7 депутатов и избраны главы комитетов Думы VI созыва. Согласно результатам голосования Людмила Таран осталась на посту председателя комитета по социальной политике и делам ветеранов. Николай Голояд возглавил комитет по городскому хозяйству, Евгений Пименов – по бюджету, налогам и финансам.

Евгений Пименов. Фото: Дума Владивостока

Председателем комитета по местному самоуправлению, законности и развитию институтов гражданского общества избран Вячеслав Глушко, который 16 лет заведовал Владивостокской клинической больницей №2. Он же, кстати, наравне с депутатом Марией Лагуновой согласно решению Думы будет работать в представительном органе на постоянной основе. Депутат от ЛДПР Василий Васильев избран председателем комитета по экономической политике и муниципальной собственности.

Вячеслав Глушко и Василий Васильев на первом заседании. Фото: Дума Владивостока

Вливание молодежной энергии и укрепление Думы

Одним из новичков в Думе Владивосток стала депутат Мария Лагунова. Ранее она являлась председателем Общественной молодежной палаты при Думе города. Она отметила, что ее взаимодействие с депутатским корпусом Думы уже имеет фундамент. Так, им удалось реализовать совместные проекты, что и послужило мотивацией пойти на выборы в качестве кандидата.

– В первую очередь я намерена работать в тесном взаимодействии с избирателями. У нас есть стратегический план развития округа, составленный совместно с жителями. Также в рамках общегородской работы я хочу сделать акцент на молодежной политике и системе образования. Вся моя общественная деятельность тесно связана с этими направлениями. К тому же здесь есть единомышленники, с кем будем продуктивно прорабатывать эти вопросы.

Мария добавила, что для нее составляет особую гордость работать с новыми коллегами, отметив, что те, кого она знает лично в Думе, настроены на достижение целей по благоустройству города.

– Настолько депутаты нацелены на результат, что даже сейчас видно, как легко находится общий язык. Нас объединяет общая цель – сделать Владивосток современным мегаполисом, лучшим городом в АТР.

Значимо, что в новом созыве выстраивается плотный диалог между ЗСПК и Думой города. Эту тенденцию отметил и губернатор Олег Кожемяко, и депутаты ЗСПК. Так, 12 депутатов уже находились в прежнем созыве Думы. Что касается краевого парламента – оттуда пришли Ефим Звеняцкий, Дмитрий Новиков и Олег Вельгодский.

– Работа по формированию правовой базы для развития такого стратегически важного для России города, как Владивосток, налагает на депутатов Думы особую ответственность. С сегодняшнего дня нам предстоит в полной мере консолидировать усилия, чтобы в конструктивном взаимодействии с органами государственной власти Приморского края, органами местного самоуправления Владивостока обеспечить эффективное социально-экономическое развитие центра Дальневосточного федерального округа на ближайшие пять лет, – прокомментировал председатель Думы города Владивостока Андрей Брик.

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