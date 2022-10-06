Мощность производства – до 80 метров гофрокартона в минуту! Фото: Мария КАЮРОВА

Приморский край оказался в числе регионов, где промышленность консолидирует усилия в непростые времена. Во второй день автопробега «Чем гордится Приморье» мы снова решили проверить на прочность импортозамещение. Куда же отправиться, как не в именитый бывший рабочий поселок (а теперь – один из главных городов края), местную мекку заводов, судостроения, флота и героев труда в касках – Большой Камень. Ранним утром – сборы двух команд и стойкое ощущение прихода осенней прохлады, но долго мерзнуть не пришлось. В ярко-оранжевом и жгуче-красном Haval Dargo и Jolion, оказавшихся ценнее радиатора где-нибудь в тундре, поездка до Большого Камня не доставила неудобств. Маршрут построен – смотреть на ренессанс искреннего труда будем через призму нового завода группы компаний «Доброфлот»; предприятие создали для производства гофротары и снабжения ею российского рынка. Потребность в продукции в последние годы выросла в несколько раз, и позаботиться о достатке решили, нанеся превентивный удар дефициту. Такая вот дань плановой экономике! Как производят картонную тару в Приморье, почему это важно и что умеет новая линия, готовая бороться с китайскими «сэндвич-бэгами» – в материале о втором дне проекта #ЧемГордитсяПриморье.

Команда «КП» высадилась на Заводской. Фото: Мария КАЮРОВА

Вытеснить импорт

До завода мы добрались без передряг, не считая крупномасштабный ремонт дорожного полотна, который не прекращается в крае после тайфуна. Haval Dargo отлично обошел бугры с кочками – автор, проспавший с комфортом всю дорогу, не даст соврать. Вышли из машины на улице с символичным названием! Если агломерация Кремниевая долина отражает специфику хипстеров в очках, то Заводская, 1, определенно ассоциируется с настоящими ударниками труда. Раньше здесь было запущенное производство «Красного Вымпела», а новую жизнь в местечко вдохнула ГК «Доброфлот» (здесь уже появилась стела с Доской почета – на ней фотографии лучших работников). Зачем это сделано?

Традиционно российские рыбодобывающие компании используют для хранения и транспортировки замороженной рыбопродукции трехслойные мешки («сэндвич-бэги»), которые производятся в Китае. На новом заводе «Доброфлот» наладил выпуск гофрированных коробов для плавучих и береговых заводов – материал в несколько раз плотнее и качественнее, чем аналоги. Пока что производство ориентировано на внутреннее потребление – плавзаводы группы компаний. Однако мощностей точно хватит, чтобы обеспечить коробами если не львиную долю российского рынка, то точно весь Дальний Восток.

Специалисты завода. Фото: Мария КАЮРОВА

– Свое производство всегда лучше. Можно быстрее получить ответ от потребителя тары. Внести коррективы, изменения. Китай, к сожалению, далеко. Такой завод построен, чтобы не зависеть от сторонних поставщиков. Нам, например, нужно десять тысяч ящиков, а у поставщиков минимальная партия только двадцать тысяч. Хочется и обезопасить себя от излишних трат. Ну и, конечно, вопрос лучшего качества продукции – для нас главное, – рассказал встретивший нас с радушием Максим Богданов, главный механик цеха.

Цех предприятия. Фото: Мария КАЮРОВА

Зарядил рулон – и все работает

Не секрет, что «Комсомолка», посетив предприятие, не может не рассказать об устройстве его работы. В производственном помещении, где создают гофротару, единая линия. Обслуживают огромные машины всего три человека, остальные сосредоточены на самом главном – сборке обечайки и коробов, их окраске и учете. Ручной труд минимален, а с рулонами сырья (по полтонны каждый) по-самурайски орудует водитель погрузчика. Максим Евгеньевич с гордостью рассказывает, что с ресурсами проблем не будет – целлюлоза и другие материалы отечественные, с Иркутского бумажного комбината:

Технологическая линия. Фото: Мария КАЮРОВА

– Поступает сырье в виде рулонов. Затем по технологическому процессу здесь отстаивает, и на линию в горизонтальном положении заряжаются три рулона. Один – на раскат, два – в запаску. Лайнер (так называемый плоский слой) и флютинг (бумага, образующая гофру) поступают под пресс. Соединяются. Заготовка влажного картона поступает на «сушильный стол».

Производство гофротары развернули в Большом Камне. Фото: Мария КАЮРОВА

Здесь уточним, что для соединения слоев на заводе применяют специальный крахмальный клей, разведенный водой в особых соотношениях. За несколько секунд рулон превращается в гофрированную картонную бумагу, а лента при этом движется бесконечно (буквально).

– Дальше продукт разрезается на заготовки острыми лезвиями – для создания обечайки либо короба [аппараты работают со всевозможными вариантами размеров. – Прим.]. Линия полностью автоматическая. Зарядил рулон – и все, – заключил Максим Евгеньевич.

Рулоны с отечественным сырьем. Фото: Мария КАЮРОВА

Окрашивание короба – не иначе как волшебство. По крайней мере, для человека без технического образования. Заготовка, поступающая в огромную машину, выходит с прорезями и в черном цвете за менее чем полминуты. И это лишь типовой, стандартный вид работ. Как отметил главный механик, коробы на линии можно производить почти любые, а изображения наносить не хуже, чем на фотографии.

Гофротара группы компаний оказалась качественнее китайских сендвич-бэгов. Фото: Мария КАЮРОВА

В числах и перспективах

Завод работает более полумесяца и для личных нужд ГК уже успешно заменил китайские упаковочные мешки. Гофротара «Доброфлота» обеспечивает лучшую сохранность рыбы и консервов, вместительность всех типов коробов может стать оптимальным выбором для других рыбопромышленников.

Объем инвестиций в предприятие составил около 500 миллионов рублей, да и завод расположен в ТОР «Большой Камень», где резиденты могут пользоваться различными налоговыми преференциями, что обеспечивает стабильную работу.

Завод «Доброфлота» дал 100 новых рабочих мест. Фото: Мария КАЮРОВА

И работа кипит! Мы немного посчитали с Максимом Евгеньевичем. В минуту линия может производить 60-80 метров гофропродукции, в смену – порядка 24 тысячи квадратных метров гофротары, а в год это число доходит до 6 миллионов квадратных метров и больше. Кстати, еще о цифрах – фабрика дает 100 новых рабочих мест в Большом Камне.

Раньше предприятие закупало гофротару в ЕАО и в других регионах. Но квант поставки сократился – востребованнее стали тары меньшего размера, например, не для 24 банок, а для 12 – поэтому и коробов понадобилось больше. А доставка из центральной России, в свою очередь, повышала цены на продукты компании. Вот проблему и решили. При этом собственные потребности «Доброфлот» закрывает, а значит, готов обеспечить гофротарой и другие предприятия.

Курс – домой

Тест-драйв китайских красавцев на контейнерном складе. Фото: Мария КАЮРОВА

Гостеприимный завод запомнится составу команды надолго – но пора взять курс на Владивосток. Разумеется, предприятие было не единственной точкой маршрута. Пообедать и взбодриться мы заехали в один из пит-стопов Coffee Machine, который никогда не подводил в дороге. Взяв перекус и горячие напитки, необходимые в шквальный ветер, помчали на уже родных Haval Dargo и Jolian. Перед тем как уехать с завода, мы устроили тест-драйв нашим машинам на контейнерном складе в окружении огромных магнитных кранов: жаль, победителя не выбрать. Обе модели хороши.

Найти любимый раф на пустынной трассе – та еще удача. Фото: Мария КАЮРОВА

Что ж, наступила пора вернуться в офис – ведь и наша работа не терпит отлагательств.

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Партнеры нашего осеннего производственного автопробега «Чем гордится Приморье»:

Автомобильный партнер: ффициальный дилер Haval в Приморском крае «Авторитет Авто+»;

Топливный партнер: НК Уссури;

Группа компаний «Славда»;

Сеть автокафе «Coffee machine».

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