Лечение женской онкологии бесплатно и по мировым стандартам – это не миф

Слева направо: Павел Порабкович, Константин Буденный, Анастасия Изосимова, Галина Кочеткова. Фото: Юлиана ВИНОГРАДОВА

Часто, получив направление к онкологу, пациентам сложно попасть к врачу и пройти нужное обследование из-за больших очередей. У кого есть финансовые возможности обращаются в частные клиники, а у кого возможности ограничены – теряют драгоценное время. Можно ли пациенткам с раком молочной железы или онкогинекологией пройти необходимый скрининг бесплатно? Какую помощь можно получить по полису ОМС и квотам в медицинском центре ДВФУ рассказали на радио «Комсомольская правда» хирурги: врач онколог-маммолог Анастасия Изосимова и врач-онкогинеколог Константин Буденный.

– Начнем с животрепещущего вопроса. В медцентре ДВФУ можно пройти обследование и получить медицинскую помощь по полису ОМС или по квотам?

К.Б. – Да, по полису ОМС можно получить практически всю медицинскую помощь, начиная от первичного приема, и заканчивая высокотехнологичной операцией и последующей реабилитацией, будь то рак репродуктивных органов или рак молочной железы. Все пациенты с опухолями могут приехать на консультацию узкопрофильного врача МЦ ДВФУ бесплатно, как с направлением из поликлиники по месту прикрепления, так и в порядке самообращения.

– Какие пациентки могут рассчитывать на проведение операции по квоте?

А.И. – Квоты на высокотехнологичные операции положены всем жителям РФ. Медцентр ДВФУ обслуживает весь Дальний Восток, но к нам могут обратиться из любого региона независимо от того, где живет пациентка в Приморье, на Сахалине, Камчатке или в Москве. Чтобы оформить квоту, достаточно получить подтвержденный диагноз, пациентка должна быть обследованной, проведен онко-консилиум, и, имея все это, оформление талона на хирургическое вмешательство составит 10-14 рабочих дней.

– Какие методы диагностики при онкопатологии сейчас применяются в медцентре ДВФУ и можно ли прийти на консультацию с результатами анализов из другого медицинского учреждения?

К.Б. – В нашей клинике есть весь спектр диагностических услуг, начиная с забора мазков на атипичные клетки и на флору, сразу на приеме онкогинеколога, и заканчивая МРТ, КТ, ПЭТ-КТ. У нас очень опытные УЗИ-специалисты и большое эндоскопическое отделение с грамотными врачами и современной аппаратурой. Большую часть этих обследований можно у нас получить по полису ОМС. Но чаще всего из районов женщины приезжают уже обследованными, в местной больнице им проводят анализы, ФГДС, колоноскопию и УЗИ малого таза. Мы все это принимаем, конечно, согласно срокам, и в этом случае быстрее принимаем решение по плану лечения.

А.И. – Если говорить о раке груди, я рекомендую проходить всем цифровую маммографию и ультразвуковое исследование. Есть такой миф: вот я сделала маммографию, и, если там BI-RADS 2, то все хорошо, нет, этого недостаточно. Во многих, особенно районных медицинских учреждениях, стоят старые аппараты, и снимки получаются очень низкого качества. Для того, чтобы оценить состояние молочной железы нужны оба метода исследования. Так же по показаниям я могу провести "core"-биопсию и отправить материал на молекулярно-генетические исследования.

Константин Буденный: чтобы оформить квоту на высокотехнологичную операцию достаточно получить верифицированный диагноз. Фото: Юлиана ВИНОГРАДОВА

– Как определить рак на ранних стадиях и когда надо обращаться к онкологу?

К.Б. – Основная возрастная группа гинекологических пациенток, это женщины в возрасте пре и постменопаузы от 45 лет и старше. А вот рак молочной железы с каждым годом молодеет, все больше девушек от 30 лет обращаются за помощью.

– И какие виды наиболее распространенные?

А.И. – Онкомаммология выделена в отдельное направление, потому что злокачественное новообразование молочной железы является наиболее распространенным видом рака во всем мире. В зависимости от локализации первичного узла РМЖ подразделяется на новообразования соска, ореолы, центральной части груди и подмышечной области. Также, отмечу, что рак молочной железы встречается и среди мужчин. Хоть и редко, но мы с этим тоже сталкиваемся в работе.

К.Б. – Онкогинекология объединяет в себе целый пласт заболеваний: рак вульвы, рак влагалища, рак шейки матки, рак матки, рак маточной трубы и рак яичника. К каждой патологии нужен свой подход. Наиболее распространенные: рак шейки и тела матки и рак яичников. По нашей статистике на первое место выходит рак эндометрия.

– Что особенного вы предлагаете своим пациентам, как считаете, в чем главные преимущества федерального медучреждения?

К.Б. – Мы крупная федеральная университетская клиника, в которой реализован комплексный подход к пациенту: скрининговые программы обследования, хирургическое лечение с применением высокотехнологичного оборудования, основанное на мировых стандартах. У нас отличная реанимация, оснащенная самой современной аппаратурой, а коллектив анестезиологов– реаниматологов, ассистентов и медицинских сестер слаженно и быстро решает любые вопросы круглосуточно. Пациенты отмечают наш стационар, по уровню комфорта его можно сравнить с зарубежными госпиталями. Внимательный неравнодушный медицинский персонал, удобства, находящиеся непосредственно в палате и диетическое питание в специальных термобоксах. Также в ДВФУ есть большой центр реабилитации. После лечения, мы передаем пациентов в руки реабилитологов, которые составляют индивидуальные программы восстановления. Для иногородних пациентов предусмотрена возможность размещения в гостинице на территории медцентра. Одним словом, все направлено на быстрое и комфортное решение проблемы, что важно для пациента в борьбе с онкологией.

– В чем преимущества высокотехнологичной хирургии?

К.Б. – Практически всем пациенткам, у которых имеется рак тела матки, мы проводим гистерактомию лапароскопическим доступом (ампутация матки с удалением лимфоузлов без разреза на животе). При лапароскопии применяется оптическая камера, она позволяет нам видеть все под 3-4 кратным увеличением и различить очаги в 1-2 мм, которые легко не заметить при полосной операции. Отсутствие разреза гарантирует отличный косметический результат и исключает образование вентральных грыж, при которых пациенткам приходится ограничивать физическую нагрузку в течение полугода. После лапараскопической операции не нужно лежать в кровати до 7 дней, носить бандаж в течение 6 месяцев. Уже на 3-4 сутки они могут выписываться домой. На Дальнем Востоке мы единственные, кто оказывает такую помощь по полису ОМС.

Анастасия Изосимова: тактику лечения определяет врачебный консилиум. Фото: Юлиана ВИНОГРАДОВА

– А есть ли возможность провести мастэктомию с реконструкцией молочной железы в медцентре ДВФУ по полису ОМС?

А.И. – Да, конечно, государство выделяет квоты на проведение мастэктомии МЦ ДВФУ. Если у пациентки диагностирован злокачественный процесс, я ее стараюсь брать вне очереди. Она сразу может пройти мою консультацию бесплатно, в том числе диагностику и оперативное вмешательство, и даже химиотерапию. Что касается реконструкции груди, то для этой операции есть показания и противопоказания. Есть возможность сделать органосохранную операцию, то есть оставить часть железы. Все индивидуально и с каждой пациенткой оговаривается план и возможные осложнения.

– Как долго проходит реабилитация пациенток после мастэктомии, что в нее входит?

А.И. – Если мы говорим о мастэктомии с удалением лимфоузлов, конечно, здесь нужна реабилитация. Первое, что пациентки получают – это памятка с рекомендациями, как нужно двигаться и что нужно делать для того, чтобы предотвратить различные осложнения подмышечной лимфаденэктомии. Одним из таких частых осложнений являются лимфедема, отек верхних конечностей.

Мы направляем как своих пациенток, так и женщин после мастэктомии, проведенной в другом лечебном учреждении, в наш центр реабилитации для прохождения специального курса восстановительных процедур: массаж, гимнастика, бассейн, лимфодренаж под наблюдением врачей. Достаточно недели дневного стационара – и пациентка уже совсем по-другому себя чувствует. Проходят боли, исчезает отек, а главное, ее обучают необходимым упражнениям для исключения осложнений и выполнения в домашних условиях. Подчеркну, что данную реабилитацию можно также пройти по полису ОМС. Для этого на амбулаторном этапе можно приди ко мне на прием и получить направление.

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