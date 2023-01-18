Настольные игры становятся все популярнее среди жителей Владивостока. Фото: Мария ЛЕНЦ

Настольные игры – всегда хороший повод собраться большой дружной компанией и отлично отдохнуть. Поэтому теперь вопрос – где во Владивостоке купить настолки – популярен. Публикуем список адресов магазинов.

Люди всегда тяготели к настольным играм, но во время пандемии такое времяпрепровождение становится все более актуальным. К тому же это – отличный подарок на день рождения или другой праздник.

МОСИГРА

Адмирала Фокина, 10Б

Полетаева, 6Д

Одно из крупнейших пространств в индустрии настольных игр. Здесь вы найдете наиболее хитовые – «Экивоки», «Манчкин», «Мафия», «Свинтус», «Крокодил», «Имаджинариум» и многое другое, выбор огромен.

Кроме того, ребята регулярно проводят игротеки, куда можно прийти и проверить игру в действии за чашечкой вкусного чая.

HOBBY GAMES

Океанский проспект, 111

Луговая, 18

Широкий выбор – более 7 000 вариантов настолок, от простых до стратегических. Ассортимент постоянно пополняется классными новинками, поэтому отсутствие каких-нибудь игр – редкость.

Даже если вы впервые решили приобрести игру, но не знаете с чего начать – опытные специалисты обязательно помогут и покажут различные варианты, расскажут все нюансы.

Многие начинают с популярных настольных игр, например, «Монополии». Фото: Алексей БУЛАТОВ

УБЕЖИЩЕ 14

Светланская, 9Г

Тут, конечно, не только мир игр – на полках также представлены различные комиксы. Хороших настолок для любого возраста здесь достаточно. Особенно если подбираете что-нибудь на подарок – «Мутанты», «Игра Престолов», «Гравити Фолз», «Рик и Морти», «Дум», ну и конечно же «Монополия».

Вдобавок в «Убежище 14» проходят лекции, собрания по гик-культуре, кинопросмотры, есть и игровая зона.

ЛИСЬЯ НОРА

Гоголя, 39А

Здесь обнаружите не только настольные игры, но и много единомышленников, если решите с кем-то создать свое пространство.

В ассортименте игры для всех возрастов, шумных компаний и семейных мероприятий – «Лесные тайны», «Мафия», «Дженга», «Сырный замок», «Ведьмин круг». Список можно продолжать бесконечно, выбор вас точно удивит.

МЕСТО

Проспект 100-летия Владивостока, 42А

Это «Место» на рынке уже больше девяти лет. И знаете, придя сюда, вы будете приятно удивлены. Это один из немногих клубов-магазинов во Владивостоке, где можно перед покупкой протестировать понравившуюся игру, а только потом приобрести.

Особой славой пользуются такие серии настольных игр, как «Колонизаторы», «Доминион», «Каркассон» и «Ужас Аркхэма». Ух, ну и подборка!

Настолки – хороший способ развлечься. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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