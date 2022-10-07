Добро пожаловать в мир легкости и комфорта: «Комсомольская правда» побывала на производстве современных приморских колясок для инвалидов

Современные кресла-коляски из Приморского края. Фото: Мария КАЮРОВА

Как часто в повседневной жизни мы полноценно наслаждаемся прогулками, бываем в движении или используем на максимум безбарьерную среду? Для обычного человека, скорее всего, мало что значат эти слова. Пресловутая ходьба из пункта «А» в пункт «Б» – типичные вещи для каждого… или не совсем?

Обращали ли вы когда-нибудь внимание на крутые склоны во Владивостоке? Город – сопка. Не так-то легко по нему передвигаться. Особенно зимой в гололед на автомобиле, каблуках или скользкой подошве. Прибавьте к этому узкие прогулки, тротуары, высокие лестницы – непростая среда, иногда спартанская даже для обычных людей. Но ведь есть и те, для кого эти условия просто непреодолимые.

Маломобильные люди есть везде, но их не часто можно встретить на улице, поэтому кажется, будто их мало. На самом деле тех, кто передвигается не на ногах, а на коляске, довольно много. И надо сказать, что порой их жизнь похожа на чью-то злую шутку. Стандартное кресло для инвалида весит около 15 килограммов плюс собственный вес и несколько метров вверх по отвесному пандусу или сопке – разве это нормально? На заводе iCross считают, что нет. Их коляски весят не больше 8 килограммов и создаются на основе прочного углепластика. Именно сюда, на современное производство, отправилась команда «Комсомолки», чтобы в очередной раз рассказать читателям «Чем гордится Приморье».

20 лет назад приморец Андрей Теняков после тяжелого ДТП пересел в инвалидную коляску. Проведя годы в кресле и понимая все запросы маломобильных людей, Андрей решил организовать завод технических средств реабилитации нового поколения. Долгое время идею невозможно было реализовать из-за нехватки ресурсов, но настойчивость и твердое намерение сделать жизнь маломобильных людей легче привели к тому, что команда получила от правительства региона грант на серийное производство. Теперь здесь выпускают одну из самых легких современных колясок в мире, которая особенно подходит желающим жить активной, полноценной жизнью.

Вес колясок не превышает 8 килограммов. Фото: Мария КАЮРОВА

Экипажи «КП» посетили iCross в четверг, 6 октября. Мы приехали на завод на вместительных Haval Dargo и JOLION, по дороге слушая музыку из крутых колонок в салонах и наслаждаясь видами из автомобилей. Словом, с комфортом добрались до места, общались. На производстве нас ждали после обеда. Перед этим мы решили заскочить в Coffeе Machine – к верному спутнику «Комсомолки». Вкусные круассаны, наваристый бульон, салат и, конечно, кофе зарядили нас энергией на весь день.

Команда «Комсомолки» на заводе iCross. Фото: Мария КАЮРОВА

Главный вдохновитель компании с частью своих специалистов находился в Москве. Пока он открывает новые горизонты для своего предприятия, экипаж «Комсомолки» побывал на экскурсии, где узнал поэтапно, как в Приморье делают жизнь инвалидов лучше.

Каждая деталь на предприятии изготавливается вручную. Фото: Мария КАЮРОВА

Директор производства Руслан Валиев начал с инженерного корпуса, где рождается дизайн и концепция современных колясок. Каждую модель разрабатывают не менее шести дизайнеров-инженеров.

– Здесь готовятся эскизы и разрабатывается промышленный дизайн. После того как новый проект утвержден, модели передаются в цех, где появится первый прототип новой коляски. Одна модель может разрабатываться несколько лет. Так, например, было с нашей первой коляской Active Trip. Более того, уже вышла ее седьмая версия. Мы постоянно модернизируем производство, что-то улучшаем.

На заводе работает около 50 человек. Фото: Мария КАЮРОВА

По готовым чертежам специалисты изготавливают матрицы для будущих колясок.

– Каждая матрица делается полтора месяца. На этот процесс уходит много времени, поэтому сейчас мы разрабатываем новую технологию, чтобы быстрее перерабатывать сверхтвердые пластики. Их будет печатать 3D-принтер. При такой системе новые оснастки будут готовы всего за два дня, – отметил Руслан Валиев.

«Как в Rolls-Roycе»

На первом этапе будущая деталь проходит формовку. Здесь карбоновая ткань пропитывается полиэфирными смолами и отправляется в матрицу. Между слоями карбона укладываются «пузыри», которые делают материал полым. Он раздувается и становится более легким.

– Каждая коляска изготавливается бережно вручную, как в Rolls-Roycе, – подчеркивает директор по развитию iCross Елена Шарощенко, когда мы проходили мимо участка, где рабочие подготавливали запчасти.

Дело в том, что карбон невозможно «подогнать» под автоматизированное производство. В будущем, по словам Руслана Валиева, процесс модернизируют.

Коляску с особым «тигриным» дизайном подготовили специально к Международному форуму по сохранению тигра. Фото: Мария КАЮРОВА

– Стоимость наших колясок в два раза дешевле, чем у конкурентов. Они легче и срок изготовления не три месяца, а один. Наша продукция в РФ доступнее, чем зарубежные модели. Когда мы нарастим выпуск до 450 штук в месяц – снизится стоимость партий.

Финальные штрихи

В завершение детали шлифуют, дорабатывают до нужных форм, склеивают и отправляют на покраску. Затем следует сборка, и готовые модели снова проверяются на дефекты. Также на заводе есть швейный участок.

На контрольной точке идет финальная сборка. Специалисты отдела качества проверяют готовые детали на дефекты и соответствие параметрам. Изделия проходят три контрольных пункта, прежде чем станут частью готового продукта.

Сделать мир лучше

Свою продукцию iCross поставляет во все регионы России. Совсем недавно состоялась первая отгрузка в Кувейт. В компании считают, что пришло время для расширения. В январе коляски «Made in Primorye» увидят в Китае, Вьетнаме и Индонезии.

– Планируется выход через Китай, как логистический хаб на западный рынок.

В будущем iCross собирается модернизировать мощности и выйти на азиатский рынок. Фото: Мария КАЮРОВА

Руслан Валиев рассказал, что на заводе работает порядка 50 человек.

– Стоит понимать, что мы делаем только первые шаги на рынке, но уже имеем большие успехи. Предприятие полностью укомплектовано инженерным составом. Многие производственники проходили обучение на автомобильных заводах в Японии и регулярно повышают свою квалификацию.

Индивидуальный подход

Коляска изготавливается с учетом индивидуальных параметров. С каждым заказчиком работает менеджер, который помогает правильно снять размеры, чтобы коляска получилась максимально комфортной и удобной.

Стоит отметить, что компания является резидентом Свободного порта Владивосток. Это дает возможность получать налоговые льготы и сэкономленные средства направлять на развитие производства и повышение квалификации сотрудников.

Команда автопробега желает заводу iCross процветания и успехов в полезном деле.

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Партнеры нашего осеннего производственного автопробега «Чем гордится Приморье»:

Автомобильный партнер: ффициальный дилер Haval в Приморском крае «Авторитет Авто+»;

Топливный партнер: НК Уссури;

Группа компаний «Славда»;

Сеть автокафе «Coffee machine».

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