Команда автопробега «Чем гордится Приморье» решила узнать, как добывают свет и тепло. Фото: Мария КАЮРОВА

Пользуясь горячей водой, электричеством, мы даже не задумываемся о том, насколько сложные технологические процессы энергия должна пройти прежде, чем попадет к нам в квартиру. Вам, скорее всего, знакомы аббревиатуры ГРЭС, АЭС, ТЭС или ТЭЦ, но если вы не обладаете специальным образованием, то глубже понять, что они означают – затруднительно. А знать их нужно, особенно, учитывая, что работники каждый день снабжают десятки тысяч людей благами цивилизации. Желая выяснить, чем гордится Приморье, команда «Комсомольской правды – Владивосток» отправилась на теплоэлектроцентраль «Восточная». О том, насколько экологично использовать природный газ – в материале издания.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Сама станция располагается на площади 4,2 гектара. Здесь, на ТЭЦ, вырабатывается электрическая и тепловая энергия для жителей Первореченского и Ленинского районов Владивостока. Отопление и горячее водоснабжение от станции получают 50 тысяч квартир. Электроснабжение – 1/5 жителей города. Электрическая мощность объекта составляет 139,46 мегаватт, тепловая мощность – 432 гигакалории в час. Это довольно серьезные показатели, учитывая, что численность персонала станции незначительная – всего 130 человек с профессиональным образованием и большим производственным опытом. Для сравнения: тепловая мощность Владивостокской ТЭЦ-1, которая также использует в качестве топлива природный газ, достигает 350 гигакалорий в час, при этом электричество она не вырабатывает, теперь это объединение котельных.

Безопасность - прежде всего, команда прошла инструктаж, получила каски и жилеты. Фото: Мария КАЮРОВА

Несмотря на все современные технологии при работе с экологичным топливом – природным газом, обращаться с ним нужно крайне осторожно, да и в целом передвигаться по площадке ТЭЦ необходимо с соблюдением всех мер безопасности. Поэтому при въезде на территорию команду «Комсомолки» экипировали касками и сигнальными жилетами. Начальник службы промышленной безопасности и охраны труда Оксана Снегирёва провела вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.

НОВОБРАНЦЫ И ИХ НАСТАВНИКИ

Главный инженер Сергей Мурин проводил нас в самое сердце станции – блочный и главный щиты управления. Кнопки и сложные механизмы остались в прошлом. На станции используют только высокотехнологичное оборудование, а также современные системы автоматического управления производственными процессами. За автоматизированными рабочими местами, усеянными мониторами, располагаются несколько оперативных сотрудников, которые ведут технологический режим работы энергообъекта.

Сердце станции – блочный щит управления. Фото: Мария КАЮРОВА

– В процессе трудовой деятельности для обеспечения надежной работы и своевременного регулирования параметров оборудования машинист щита управления использует диаграммы и различные графики, в том числе содержащие рабочие, предупредительные и аварийные параметры. Параметров очень много. При возникновении нештатных ситуаций для исключения развития технологического нарушения на блочном щите предусмотрен аварийный пульт управления основным оборудованием, – отметил главный инженер.

Профессиональный путь в энергетике начинается с должности машиниста насосных установок или элекрослесаря. Фото: Мария КАЮРОВА

После профессионального обучения, при трудоустройстве работник, как правило, начинает свой путь в энергетике с должности машиниста насосных установок или элекрослесаря. При этом, до допуска к самостоятельной работе за работником закрепляется наставник из числа опытных работников станции, с которым они проходят стажировку, дублирование на рабочем месте. Так, полтора-два месяца вновь принятый персонал готовится к самостоятельной работе.

ОБЪЕКТЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ТУРИЗМА

За пределами административно-бытового корпуса начинается самое интересное. Вот видим газопровод, по которому газ сахалинского месторождения с давлением 6 кг/м2 транспортируется от магистральных газопроводов на газовое хозяйство ТЭЦ «Восточная». Далее делится на два потока: один направляется через пункт подготовки газа на дожимные компрессорные станции и затем к газотурбинным установкам с давлением 46,5 кг/м2, второй – через газорегуляторный пункт к водогрейным и паровым котлам.

Работники ТЭЦ на фоне маслоохладителей газотурбинной установки. Фото: Мария КАЮРОВА

– Также на территории станции расположено мазутное хозяйство, в состав которого входят 2 мазутных бака по 3 тысячи кубических метров каждый. В них хранится аварийное топливо – мазут. Если поставка газа на объект по каким-то причинам прекращена, то водогрейные и паровые котлы переводятся на мазут – для обеспечения тепловой энергией жителей города, – пояснил Сергей Мурин.

На производственной площадке установлены 3 газотурбинных установки мощностью 46,5 МВт каждая. Газотурбинная установка представляет собой сложную конструкцию, состоящую из комплексной воздухоочистительной установки, отсека газотурбинного двигателя, отсека генератора, вспомогательного блока и отсека управления.

Газотурбинные установки для выработки электрической энергии. Фото: Мария КАЮРОВА

– Это комплекс по комбинированной выработке электрической и тепловой энергии по когенерационному циклу: газотурбинная установка и котел-утилизатор. Это самое эффективное производство тепла и электричества с высоким коэффициентом использования топлива. Благодаря выбранной технологии затраты топливно-энергетических ресурсов снижаются в два раза, – подчеркивает Сергей Мурин. – На ТЭЦ используется оборудование с низкими значениями выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Например, на водогрейных котлах применяются малотоксичные горелки.

Котлы водогрейные газомазутные используются для теплоснабжения и горячего водоснабжения. Фото: Мария КАЮРОВА

– Также на территории расположена паровая котельная, которая необходима для собственных нужд станции: подогрева мазута и его распыления. В котельной на данный момент в работе один паровой котел, – добавил главный инженер.

В огромных резервуарах, объемом 5000 тонн каждый хранятся запасы подпиточной воды, необходимой для восполнения сетевой воды в магистральных трубопроводах города.

Осмотр контактной системы шинного разъединителя комплектного распределительного устройства эльгазового. Фото: Мария КАЮРОВА

Холодная вода, поступающая из городского «Водоканала», проходит специальную водоподготовку для обеспечения жителей города горячим водоснабжением соответствующего качества.

ДЛЯ ЛЮДЕЙ И САМОЛЕТОВ

Газотурбинный двигатель, используемый на энергообъекте ТЭЦ «Восточная», разработан на основе семейства турбореактивных двигателей, используемых в самолетах «Boeing 747-400».

Газотурбинный двигатель. Фото: Мария КАЮРОВА

ЛАБОРАТОРИЯ

Несмотря на суровый вид вырабатывающих тепловых установок, генераторов электричества, металлических труб, громоотводов и градирен, в здании административно-бытового корпуса есть милые зеленые уголки, которые позволяют безошибочно определить, где здесь разместился женский коллектив.

Проведение химических анализов сетевой воды. Фото: Мария КАЮРОВА

В химической лаборатории ежесменно проводят химические анализы газового и мазутного топлива, технологических и сетевых вод. Анализы проводят путем сжигания, фильтрации, смешивания с соответствующими реактивами. Коллектив лаборатории преимущественно женский, на их плечах лежит не только продуктивная, но и долговременная работа станции. К примеру, большое количество кислорода в сетевой воде может привести к повреждению трубопроводов и прекращению теплоснабжения потребителей.

В лаборатории следят за качеством масла, мазута и газа. Фото: Мария КАЮРОВА

– В топливной лаборатории мы делаем анализы горюче-смазочных материалов, масел и топлива. Соответственно, это мазут как аварийное топливо и газ как основное. Калорийность и качество самого газа очень влияет на автоматику – как она будет себя «вести». У нас стоит высокоточное оборудование, – рассказала инженер химической лаборатории Ирина Автомонова.

В водной лаборатории проводят анализ технологической и сетевой воды на предмет соответствия нормативно-техническим требованиям.

МИНУТКА ИСТОРИИ

ТЭЦ «Восточная» является первым за 45 лет крупным энергетическим объектом во Владивостоке. В 1960-е на месте ТЭЦ работала на угле, в 70-х появилась пароводяная бойлерная, однако пар на нее поступал с другой станции - Владивостокской ТЭЦ-2, по трубопроводу длиной семь километров, из-за чего много тепла попросту терялось.

На ТЭЦ “Восточная” работает представитель династии энергетиков в третьем поколении - начальник котлотурбинного цеха Дмитрий Баянкин. Фото: Мария КАЮРОВА

Строительство энергообъекта ТЭЦ «Восточная» запустили в 2013 году. В сентябре 2018 года ТЭЦ заработала полноценно на природном газе сахалинского месторождения. С учетом строительства новой станции также модернизировали сетевую инфраструктуру Владивостока.

Станция относится к филиалу «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания», которая входит в состав Группы ПАО «РусГидро».

Главную гордость вызывают люди, с которыми мы познакомились на производстве. Здесь, на ТЭЦ “Восточная”, нас встретил начальник котлотурбинного цеха Дмитрий Баянкин - молодой представитель династии энергетиков. Он пришел на станцию в 2016 году и был в числе тех, кто строил новую станцию, начиная с начальника смены котлотурбинного цеха. Сегодня Дмитрий уже начальник котлотурбинного цеха.

- Благодаря работе в энергетике всегда чувствуешь себя частичкой большого полезного дела. Есть возможность каждый день приносить пользу обществу, делать что-то хорошее и быть ответственным за это. Когда едешь домой, видишь свет в окнах, приходишь домой, а там горячие батареи, то самому становится немного теплее.

Его дед, Геннадий Васильевич, строил ВТЭЦ-2 – был водителем самосвала. После запуска станции перевелся в оперативный персонал и всю жизнь проработал в турбинном цеху. Он же привел отца Дмитрия, Алексея Геннадьевича, на ВТЭЦ-2 в 1990 году. Уже больше 30 лет он работает в энергетической сфере начальником смены станции.

Энергетика - одна из немногочисленных промышленных отраслей страны, где сохранилась традиция преемственности поколений.

СПРАВКА:

Станция относится к филиалу «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания», которая входит в состав Группы РусГидро.

Приморская генерация является основным производителем электрической и тепловой энергии на юге Приморья. В структуру филиала входят Владивостокская ТЭЦ-1, Владивостокская ТЭЦ-2, объединенная котельная «Северная», Артемовская ТЭЦ, Партизанская ГРЭС и ТЭЦ «Восточная», на которой мы и находимся. Сама же Группа РусГидро является одним из крупнейших по установленной мощности российских энергетических предприятий. Оно объединяет более 600 объектов генерации. Вырабатывает 70% электроэнергии для Дальнего Востока и является крупнейшим производителем тепловой энергии – это централизованное отопление и горячая вода. Установленная электрическая мощность электростанций РусГидро по всей зоне присутствия компании составляет 38 гигаватт, в том числе, на Дальнем Востоке – свыше 12 гигаватт. Тепловая мощность – более 18 тысяч гигакалорий в час. Также РусГидро обеспечивает передачу электроэнергии и ее сбыт конечному потребителю.

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Партнеры нашего осеннего производственного автопробега «Чем гордится Приморье»:

Автомобильный партнер: официальный дилер Haval в Приморском крае «Авторитет Авто+»;

Топливный партнер: НК Уссури;

Группа компаний «Славда»;

Сеть автокафе «Coffee machine»;

Бесконтактная экспресс-мойка «Лазер 360» на оборудовании LaserWash 360.

Партнеры осеннего автопробега «Чем гордится Приморье». Фото: Анастасия РЯЗАНОВА

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