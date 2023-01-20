В Приморье мальчик героически спас друга от смерти ценой своей жизни

Друг мальчика залез на вагон и получил удар электричеством. Фото: Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК России

Трагедия на железнодорожных путях унесла жизнь 13-летнего мальчика, который спас своего друга от смерти. Юный житель Приморья погиб и был посмертно награжден медалью «Доблесть и отвага», сообщает «КП – Владивосток».

Как рассказали в приморском СК, 24 октября 2021 года двое одноклассников находились на станции Спасск-Дальний Приморского края Дальневосточной железной дороги. Один из них забрался на груженый лесом вагон, который стоял под контактной линией. Парня окатило электричеством от дуги.

Чтобы спасти друга, Никита поднялся на крышу вагона и столкнул мальчика на землю, но сам получил электротравму. Увы, напряжение было настолько высоким, что травма оказалось не совместимой с жизнью. Мальчик тут же погиб.

Мальчик проявил настоящий героизм. Фото: Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК России

Второй мальчик получил ожоги 60% тела. Его госпитализировали. После этого, 20 января 2023 года, по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина 13-летнего приморца посмертно наградили медалью «Доблесть и отвага».

– Заместитель руководителя Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России выразил соболезнования родным и близким Никиты Литвиненко в связи с его смертью и отметил, что благодаря самоотверженным и мужественным действиям юноши, который, оказавшись в чрезвычайной ситуации, не испугался произошедшего и ценою своей жизни спас друга, – отметили в ведомстве.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.