Фото: Алексей ОЗНОБИХИН // ФГБУ «Кроноцкий заповедник»

Сразу пять представителей восточносибирской рыси – единственного на Камчатке семейства диких кошек – нагрянули к инспекторам Кроноцкого заповедника. Все произошло в кордоне «Семячик», звери пришли к служебному жилью Алексея Ознобихина и Юлии Холодиловой, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

РЫСЕНОК ПОДСМАТРИВАЛ

В Семячикском лимане (это важное водно-болотное угодье национального значения с единственной в мире рощей пихты грациозной) сотрудники занимаются охраной флоры и фауны. Рысь заметили боковым зрением во время работы:

Семья рысей. Принтскрин видео. Фото: ФГБУ «Кроноцкий заповедник»

– Целое семейство – аж 5 особей! Это взрослая самка, два подросших котёнка и один гораздо меньшего размера. Еще одного зверя мы разглядеть не успели, увидели только, как сверкают его пятки в лесу – возможно, это был отец семейства, – рассказала Юлия Холодилова. –

Алексей Ознобихин, сообщила инспектор, побежал за фотоаппаратом, в то время как она сама настраивала камеру смартфона. Сотрудников ждала небывалая удача: заснять на видео и фото семью животных удалось даже на улице.

Фото: Алексей ОЗНОБИХИН // ФГБУ «Кроноцкий заповедник»

– Котята настолько фотогеничны, что от эмоций невольно потряхивало руки. Держа камеру, я пыталась хоть чуть-чуть подглядеть своими глазами. Вернувшись в дом, заметила, как в окно маленький рысенок подсматривает за жизнью инспекторов. Его наблюдение за нашим бытом длилось около минуты, он даже не замечал съемки, – добавила Юлия.

ВЗГЛЯД УЧЕНЫХ

Наблюдение за животными в сумме заняло 5-7 минут. Затем убежали по своим делам. Как позже рассказали научные сотрудники Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН.

– Возможно, подросшие котята – самочки. Тогда вполне вероятно, что даже после того, как несколько повзрослели, они держатся на участке матери или вблизи его. В течение лета, когда та принесла новый выводок, старшие котята могли не общаться с ней. Зимой же, по всей видимости, мать ничего не имеет против того, что они следуют за ней вместе с маленьким, – рассказала Анна Ячменникова, старший научный сотрудник.

В 2023 году, стоит отметить, это первое столь близкое рандеву между хищниками и инспекторами. В пресс-службе заповедника пояснили, что рыси – социальные животные и часто взаимодействуют друг с другом. Зимой они питаются зайцами и грызунами и даже разделяют добычу между друг другом.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.