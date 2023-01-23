Уголовное дело передано в прокуратуру. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Камчатке завершено расследование уголовного дела в отношении иностранного жителя. Его обвиняют в нескольких преступлениях против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних девочек. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета по краю.

По словам представителей ведомства, произошло все в Петропавловске-Камчатском. 42-летний иностранец в 2021 году переписывался с тремя несовершеннолетними девочками и общался с ними на интимные темы. Также он совершал различные действия сексуального характера. Чтобы не вызвать подозрений, мужчина угощал детей едой.

На него завели уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, наказываются лишением свободы на срок до 20 лет), части 2 статьи 135 (развратные действия в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста, наказываются лишением свободы на срок до восьми лет), части 3 статьи 135 (развратные действия, совершенные в отношении двух или более лиц, наказываются лишением свободы на срок до двенадцати лет).

Иностранец находится под стражей, а уголовное дело передано прокурору.

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