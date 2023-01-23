Матч за колючей проволокой: заключенные колонии строгого режима и известные приморские спортсмены устроили битву на льду

Хоккейный матч между осужденными и игроками «Адмирала» прошел 22 января в ИК-33. Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Минус 30 на погодном виджете телефона. Изо рта выходит белый пар, который отчетливо виден на морозном воздухе Спасска-Дальнего. Я стою перед КПП исправительной колонии № 33 строгого режима. Через час в воскресенье, 22 января, здесь, за колючей решеткой учреждения, пройдет товарищеский матч по хоккею. Осужденные против команды «Адмирал». Звучит интригующе, не правда ли? Итоговый «отчет» игры – в материале и фоторепортаже «Комсомольской правды – Владивосток».

Играли пять на пять. Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Перед зданиями второго и третьего отрядов заключенные своими руками сделали небольшую хоккейную коробку из светлого дерева. Как рассказали представители ГУФСИН России по Приморью, мужчины трудились несколько месяцев. Уже после они смогли залить лед, поставить ворота, начать тренироваться. Этот матч – первый для этого учреждения. Ранее подобные мероприятия проходили несколько раз лишь в ИК-27, что в поселке Волчанец Партизанского района.

За «Адмирал» бились игроки «Тайфуна», Павел Веретельников и Вадим Версткин. Фото: Денис КОРАБЛЕВ

В 33-й колонии витает легкое напряжение – команда осужденных уверенно раскатывается на льду. В это время переодеваются представители «Адмирала» (действующие и бывшие игроки «Тайфуна», «внештатные игроки» приморской команды в лице начальника ГУФСИН генерал-майора внутренней службы Вадима Версткина и спортивной школы во Владивостоке Павла Веретельникова). Другие заключенные неспешно собираются недалеко от места встречи. Звучит музыка – та самая, знаменитая, которую можно услышать на матчах «моряков» в «Фетисов Арене». И вот – на лед выезжают судьи и игроки. Короткое приветствие, свисток, игра!

Спортсмены команды ИК-33 играли довольно уверенно. Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Вначале видно, как спортсмены привыкают к соперничеству, а мужчины, стоящие за сеткой, робко болеют за своих. Но довольно быстро с обеих сторон появляется уверенность, резкость в движениях, передачи становятся быстрее, а игра – жестче. И вот каждая шайба в воротах «бело-синих» сопровождается бурными аплодисментами болельщиков.

Матч судили сотрудник ГУФСИН РФ по Приморскому краю и капитан ХК «Каскад» Спасск-Дальний. Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Весь процесс ускоряет и маленькое пространство – время от одних ворот до других меньше, чем на огромной площадке, поэтому повороты в игре происходят быстрее. Но довольно много внимания привлекает № 10 команды осужденных – он все время стоял на вбрасывании шайбы на лед и в большинстве случаев успешно забирал «банку» для своих игроков.

Три периода по 20 минут пролетают будто за одно мгновение, и судья провозглашает счет:

– 10:5. Победил «Адмирал»!

Несмотря на тридцатиградусный мороз, в Спасске было жарко. Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Как отметил второй рефери, капитан ХК «Каскад» Спасска-Дальнего Олег Гарин, ребята показали неплохую игру:

– У них хорошо с видением площадки, с бросками, передачами. Они смотрелись достойно. Я здесь в первый раз, и такая игра стала для меня сюрпризом.

Матч закончился со счетом 10:5 в пользу «моряков». Фото: Денис КОРАБЛЕВ

С арбитром согласен и игрок со стороны «Адмирала» – детский тренер хоккейной школы Михаил Кирьянов:

– Хорошая игра, ребята бьются, дают отпор, не дают проходить, кусаются за каждую шайбу. Может, что-то и не получается, но самоотдача сумасшедшая у них.

Михаил добавил, что спортсмены с удовольствием согласились на матч, когда их позвали, ведь, по его словам, спорт – это жизнь, и без него никуда:

– Это и самоконтроль, и воля к победе, и работа над собой. Хоккей – это командная игра, он сплачивает коллектив.

Игра понравилась зрителям. Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Похвалили мужчин и Павел Веретельников, и Вадим Версткин.

– Мы не ожидали такого профессионализма от наших соперников по матчу, – отметил генерал-майор. – Они хорошо катаются, отлично передают пасы.

В конце все пожали друг другу руки. Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Руководитель приморской ФСИН подчеркнул, что такие мероприятия – важный элемент в программе колонии:

– Наша профессиональная цель – помогать исправляться подопечным и выйти на свободу с чистой совестью, чтобы в дальнейшем не совершать правонарушений. Формы такой деятельности разные – трудовая занятость, воспитательная, спортивная. Последняя – сплачивает коллектив, вы видели, как играет команда.

Вкусные торты – приятный бонус для спортсменов. Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Генерал-майор добавил, что хоккейные соревнования за колючей проволокой становятся традицией. В ближайшее время матч планируют провести и в 27-й колонии.

Хоккей в исправительных колониях Приморья становится традицией. Фото: Денис КОРАБЛЕВ

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