Врачи три дня боролись за жизнь: подростка пырнули ножом в подъезде его же дома в Приморье

Женщина вонзила в ребенка нож и скрылась. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кошмар наяву разыгрался в одном из домов Лесозаводска 9 октября. Нетрезвая женщина поссорилась с 12-летним соседским ребенком, конфликт закончился трагедией. Не совладав с собой, решить проблему фигурантка предпочла убийством. Следком Приморья завел уголовное дело.

Из немногословного пересказа СК следует, что об инциденте стало известно благодаря врачам. Мальчика доставили в больницу с проникающим ранением живота. Медики пытались спасти пострадавшего в реанимации, однако 11 октября из-за серьезных травм ребенок скончался. Полицейским не потребовалось много времени, чтобы понять, что же произошло.

Оперативники нашли подозреваемую. Ею оказалась 53-летняя женщина: с мальчиком она живет в одном подъезде. Фигурантка дела призналась, что между ней и жертвой произошел конфликт. Масла в огонь подлил выпитый алкоголь: соседка вонзила нож в живот ребенка во время ссоры. Пока неясно, могло ли одно только спиртное толкнуть женщину на страшный поступок. Вероятно, ее ждет психиатрическая экспертиза.

– Преступные действия фигурантки квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного пункта «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего), – заключили в СК.

Это одна из норм УК с крайне суровым наказанием. Женщине грозит как минимум от 8 до 20 лет лишения свободы. Самой жестокой санкцией может оказаться пожизненная изоляция в тюрьме.

В Приморье это далеко первый резонансный случай, связанный с убийством детей. В 2019 году 37-летняя женщина сбросила с 8-го этажа трехлетнего сына. В 2021 году мама случайно уронила ребенка-грудничка на пол, за что получила уголовный срок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Арестовали психически нездоровую женщину, выбросившую в окно своего младенца во Владивостоке

Следователи также проверят информацию о халатности полицейских и бригады скорой помощи (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.