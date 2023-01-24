Ограждение льва Аристо. Фото: Telegram-канал Ussurzoo

Страшная ситуация произошла в зоопарке «Чудесный» в селе Борисовка. Кадры в социальных сетях появились накануне – руководство не стало скрывать ЧП. Судя по словам сотрудников и видеозаписи, женщина в нетрезвом состоянии подошла близко к вольеру со львом, который в итоге схватил ее за руку, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Как так вышло? Как поделились сотрудники зоопарка, под вечер посетительница с двумя друзьями пришла посмотреть на животных и в какой-то момент зашла в подсобку к рабочим. Они заметили, что она в нетрезвом состоянии и сделали ей замечание. Компания продолжила прогулку, но беспечная женщина осталась одна и пошла к клетке со львом Аристо – знаменитым в уссурийском зоопарке хищником.

Тут-то, видимо, алкоголь окончательно ударил в голову клиентки – она решила перелезть через барьер, несмотря на предупреждающую табличку «За ограждение не заходить», что отчетливо видно на записи. И даже крики сотрудников ее не остановили. Женщина упала и оказалась слишком близко к вольеру со львом, который схватил ее за руку.

Работники оттащили пострадавшую от клетки и оказали ей первую помощь, после чего вызвали скорую. Сейчас она находится в больнице.

– Ситуация ужасная, и мы очень переживаем за здоровье человека. Сейчас начнется уголовное расследование данного происшествия. А пока большая просьба ко всем: пожалуйста, не посещайте места, казалось бы, даже абсолютно безопасные, под действием алкоголя.

Произошедшим заинтересовалась прокуратура Уссурийска, которая взяла под контроль ход и результаты доследственной проверки. Если будут основания, виновных привлекут к ответственности, добавили в пресс-службе регионального ведомства.

В пресс-службе краевого минздрава корреспонденту «КП – Владивосток» рассказали, что женщина поступила в больницу в тяжелом состоянии. Врачи провели первичную хирургическую обработку ран, пациентке оказывают консервативное лечение, ее самочувствие стабилизировалось.

Чуть позже появились слухи, что льва могут усыпить – ведь случай вопиющий. В соцсетях руководство просит поддержки. Редакция сразу же попыталась связаться с директором зоопарка Екатериной Зотовой, чтобы узнать, какая судьба ждет хищника, а также собирается ли учреждение помогать женщине и почему ее не выгнали сразу. Однако ни глава учреждения, ни пресс-секретарь пока не ответили на звонки «КП».

ОБНОВЛЕНИЕ 11:26

На вопросы редакции ответила пресс-секретарь зоопарка Александра Алексюк. Как рассказали «Комсомолке», про усыпление Аристо пока не могут дать точный ответ, но надеются, что с ним все будет хорошо.

– Он ведет себя как обычный лев, какой-то агрессии с его стороны по отношению к людям мы не наблюдали, если к нему подходят посетители, он не кидается на клетку. Нужно понимать, что это хищник, именно поэтому мы установили не только вольер, но и дополнительное ограждение.

Почему же женщину не выгнали сразу, как только выяснилось, что она пришла в зоопарк под градусом? В пресс-службе подтвердили, что работники ощутили запах алкоголя, но определить степень опьянения они не могли, поэтому лишь сделали ей замечание.

– Мы постоянно поддерживаем связь с врачами. Насколько нам известно, сегодня утром серьезных увечий у нее не было. Мы готовы оказать всю необходимую помощь в лечении. Для нас это стало большим уроком, будем принимать дополнительные меры. Посмотрим, что можно сделать с нашей стороны, чтобы таких случаев больше не было.

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