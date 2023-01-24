Главное условие аукциона – наличие опыта исполнения участником закупки договора. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

32 контракта на поставки питания в дошкольные учреждения Владивостока получили три местные компании, две из которых две связаны друг с другом. Некоторое время определение поставщиков по большей части договоров было приостановлено из-за жалоб на оценивающую комиссию, но 23 числа их все же подписали. Согласно сайту Госзакупок, общая сумма подряда составит более 2 миллиардов рублей. На еду для одного ребенка приходится по 223,3 рубля в день.

Главное условие, по которому проходил аукцион, стала не «игра на понижение», а наличие опыта исполнения участником закупки договора. То есть предложенные другими претендентами более низкие цены на поставки не сыграли существенной роли для конкурса. Заказчик обращал внимание на добросовестность исполнителя.

Например, исполнитель контракта на поставки питания в Детские сады № 14, 141 и 157 стала ООО «Светоч», предложившая 62 975 066 рублей. При этом второй участник, который выставил цену на три миллиона меньше, проиграл. ООО «Светоч» досталась 16 контрактов – это 56 детских садов и более 1,028 миллиарда рублей. Компания, к слову, уже кормит детей учреждений №6 и 167, контракт «на понижение» она получила в декабре 2022 года.

Остальные подряды (по восемь штук) разделили между собой ООО «Фуд Магистраль» и ООО «Магистраль Инвест». Первой досталось 31 дошкольное учреждение (522 693 047 рублей), второй – 34 (523 013 260 рублей).

В региональном отделении УФАС сообщили, что на решения комиссии, оценивающей заявки, направлено 35 жалоб. Их подало ООО «Комбинат питания «Транс-Фуд», которое сочло действия полномочного органа некорректными. В частности, в организации утверждают, что детали по критериям оценки появились уже после того, как определился подрядчик. Также участники не предоставили для общего доступа число договоров и их стоимости.

– [Это] не дает возможности участнику закупки проанализировать свое предложение и предложения других участников (в том числе для принятия решения об обжаловании/не обжаловании данных результатов в установленном законом порядке) и порядок оценки заказчика, что нарушает один из основных принципов Закона № 44 – ФЗ, – указано в жалобе.

Несмотря на то, что на сайте закупок жалобы находятся в состоянии рассмотрения, в мэрии рассказали, что все документы подписаны 23 января.

– Все 38 контрактов (о каких еще шести контрактах идет речь – понять не удалось) подписаны. УФАС счел жалобу необоснованной, поскольку протокол и подсчет баллов ведутся автоматически, – отметили в пресс-службе администрации.

Контракты начнут действовать с 1 февраля 2023 года и закончатся в декабре 2024-го. Добавим, что ранее связанные с компанией «Светоч» организации получали предписание от антимонопольной службы. Их даже обвиняли в картельном сговоре. Также средняя цена на рацион для одного ребенка составляет 263,95, минимальная 239,3 – рубля.

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