Нашли окровавленную в туалете: что произошло в одной из школ Владивостока

Пострадавшую госпитализировали. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В одной из школ Владивостока с подростком случилась настоящая беда. По предварительной информации, 16-летняя девочка травмировала сама себя. Подробности огласили в пресс-службе ведомства, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Окровавленного ребенка обнаружили в женском туалете в школе. Девочка-подросток порезала руку, на помощь пришли взрослые – учительница заметила, что школьницы долго нет. О том, что случилось, сразу же сообщили в дежурную часть, а также вызвали бригаду медиков. Как стало известно, пострадавшую госпитализировали. Мотивы девочки пока неизвестны.

– Полицейские опросили педагогов и мать ребенка, проверили жилищно-бытовые условия. Материалы проверки переданы в следственное управление следственного комитета Фрунзенского района для принятия решения, – прокомментировали в полиции.

Корреспондент «КП-Владивосток» побывал в школе, где произошло ЧП. По понятным причинам сотрудники учреждения не распространяются о том, что случилось. Источник «КП», близкий к ситуации, рассказал, что у ребенка есть некоторые проблемы. Она стоит на учете у специалиста. Сейчас с семьей девочки работают эксперты.

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