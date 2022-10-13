Парк Минного городка и лестница на Фуникулере: что построят и отремонтируют во Владивостоке рассказал глава города

Вопрос соцобъектов во Владивостоке решается системно. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

В следующем году лестницу на фуникулере во Владивостоке ждет реконструкция, в Минном городке вовсю идут работы по созданию велотрека и семь детских садов уже построили в городе. Об этом заявил мэр приморской столицы Константин Шестаков в эфире телеканала «Восток24». Подробности – в материале «КП».

Про лестницу

– На будущий год у нас стоит реставрация той лестницы, которая была на фуникулере. Мы хотим создать ее аналогичной историческому концепту – достоянию нашей истории. Сейчас мы планово приводим территорию вокруг будущего центра на Аксаковской в порядок. Например, в этом году уже открыли общественное пространство в кольце, постепенно пройдем по всей инфраструктуре

Парк минного городка

Как сказал глава Владивостока, работа в парке продолжается, на данный момент, по созданию велотрека. Участки в районе нижних озер ужа получили минимальную дозу благоустройства, их используют под соревнования по морскому судомоделированию. На большую реконструкцию пока не хватает финансирования.

– Огромный проект подразумевает финансирование в районе 4 миллиардов. Пока не можем заключить соглашения с концессионерами. Мне нужны фактические договоренности в рамках этого соглашения, мы должны сделать то, что хочет муниципалитет. Пока будем идти исходя из возможностей города.

Про детские сады

Шестаков отметил, что вопрос соцобъектов во Владивостоке решается системно. Уже подобрано несколько земельных участков для нового строительства.

– Мы даже принимали участие в федеральном конкурсном отборе на создание школы в районе улицы Майора Филиппова, но нас выиграл проект школы в Снеговой Пади. На фундаменте этой школы мы заложили первый камень. Подавать заявки будем каждый год, а там дальше, насколько наш пакет документов будет идеальным, – мы точно победим, и школа в районе Майора Филиппова точно появится.

По поводу детских садов мэр сделал более оптимистичный прогноз. Он уточнил, что на данный момент администрация ведет переговоры с инвесторами-застройщиками, которые при планировании местности будут обустраивать и детские сады.

– У нас два пути: сознательные взаимоотношения в рамках государственно-частного партнерства, либо размещение муниципальных детских садов в уже созданных помещениях. В прошлом году мы приобрели и построили семь детсадов во Владивостоке – это немало. Я не помню, когда в таком объеме у нас были такие «Вернуть море в город»

Также Константин Шестаков высказался насчет мастер-плана города. По его словам, сейчас формируется общая картина одного большого пространства.

– Мы общими усилиями хотим вернуть море в город. Нам нужна картина, которая позволит соединить все набережные. Набережная спортивной гавани должна дойти до Кунгасного пляжа – это факт. Большой парк – в каком формате он будет – давайте посмотрим. Он может быть в формате особо охраняемой общественной территории, но в моем понимании так и должно быть. Больше 82% жителей города говорят, что должно быть так.

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