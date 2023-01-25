Какие музыкальные группы приедут во Владивосток в феврале 2023 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Приближается февраль, а значит, пора выбрать на какие концерты можно сходить во Владивостоке. «Комсомольская правда – Владивосток» составила список мероприятий на второй месяц зимы. Жителей и гостей приморского центра ожидают выступления как местных талантов, так и артистов российской эстрады, к слову, некоторые из них впервые появятся на сценах столицы Дальнего Востока. Рассказываем, куда сходить и что послушать во Владивостоке в феврале 2023 года.

3 февраля, Мистер Мелвин, 12+

Где: Приморская краевая филармония, улица Светланская, 15.

Во сколько: в 19:00.

Французский джазовый музыкант Мелвин Трэвис – композитор, писатель и учитель по вокалу, обладает восхитительным тембром голоса. Афроамериканской музыке обучался в самой престижной школе Парижа.

Гостей ждет чарующее исполнение французских мелодий и джаза с карибскими ритмами, смесь из разных стилей, такие как соул, блюз и фанк.

Сопровождение и аранжировки концерта представляет квартет Алексея Черемизова, состоящий из искусных джазовых музыкантов России.

4 февраля, Кирилл Найтивыход, 12+

Где: клуб «Водолей», переулок Павленко, 6.

Во сколько: в 19:00.

С появлением абстрактного хип-хопа, исполнители стали активно погружать слушателей в музыкальный мир, полный поиска смысла. Кирилл внес внушительный вклад в жанр, выпуская глубокие треки, находящие отклик в душах тысяч слушателей.

На данный момент у музыканта более десяти альбомов, которые отличаются друг от друга по стилю исполнения и музыки. Один альбом записан под джаз, а для стихов в другом альбоме он выбирает классику или электронные биты.

10 февраля, «Markul», 16+

Где: клуб «Америка», улица Выселковая, 39.

Во сколько: в 19:00.

Российский хип-хоп-исполнитель, автор песен Марк Маркул начинал свой творческий путь еще в Англии, но известным он стал уже в России с песней «Сухим из воды», дальше «Транзит». Позже артист выпустил сборник «Великая депрессия», который получил огромный успех в его карьере.

Самые нашумевшие хиты – Fata Morgana, Корабли в бутылках, Без тебя, Серпантин, Скалы. Еще и премьера альбома «Sense Of Human» для поклонников из Владивостока!

11 февраля, «ChipaChip», 16+

Где: клуб «Водолей», переулок Павленко, 6.

Во сколько: в 21:00.

Молодой, талантливый хип-хоп, поп и рэп-исполнитель Артем Попов впервые выступит во Владивостоке.

Участник шоу-проекта «Голос улиц» известен своей необычной манерой исполнения и подходом к музыке, в его творчестве можно услышать самые точные, глубокие строчки об искренней любви и жизни, которыми он поделится на выступлении 11 февраля в клубе «Водолей».

14 февраля, «hehehe», 18+

Где: клуб на улице Светланская, 83.

Во сколько: в 21:00.

Ребята из Владивостока уже добились немалых высот – победили в номинации «Лучшая молодая группа России» в главной независимой премии Jager Music Awards-2021, стали финалистами международного фестиваля Hornbill Festival Nagaland, а их совместная песня «Корюшка» с группой Мумий Тролль была названа самой хитовой в 2022 году, но дальше – больше!

17 февраля, «Schokk», 16+

Где: клуб «Водолей», переулок Павленко, 6.

Во сколько: в 19:00.

Шокк, он же Дмитрий Гинтер – русскоязычный скандальный рэпер, долгое время жил в Германии, но позже вернулся на родину. Сотрудничал с немецкой группой «Kellerkommando», Птахой и многими другими.

Слушателей ждут не только самые популярные треки за всю музыкальную карьеру Дмитрия, но и презентация нового альбома «Л.О.Н.» в рамках тура по всей России.

18 февраля, Нурминский, 12+

Где: клуб «Америка», улица Выселковая, 39.

Во сколько: в 19:00.

Альберт Нурминский (Шарафутдинов) впервые выступит во Владивостоке, молодой и талантливый татарский исполнитель обрел популярность благодаря своим музыкальным роликам, которые и сейчас набирают миллионы просмотров.

Главные хиты – «Рассуди», «Валим», «Ауфф», «Мент на меня газует», «Джип», «А я еду в порше», «Зашумел район» и плюс все последние новинки, не упустите возможность услышать настоящий гангстерский рэп!

27 февраля, Юлия Чичерина, 16+

Где: Феско Холл, улица Верхнепортовая, 38.

Во сколько: в 19:00.

Популярная российская рок-певица, музыкант, автор, также известна своей общественной деятельностью. Внушительное влияние на ее музыкальный стиль оказали культовые группы – «Сансара» и «Смысловые галлюцинации».

За свою немалую музыкальную историю за плечами артистки восемь альбомов, множество клипов, некоторые синглы звучали в самых известных картинах российского кинематографа. Большую роль в ее карьере сыграл фильм «Брат 2», песня Юлии «Ту-лу-ла» была включена в официальный саундтрек.

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