Одна нога в Москве, другая – во Владивостоке: Владимир Высоцкий пел городу у моря серенады, а на билет домой даже рубля не взял

Попасть в закрытый порт было непросто. Фото: из открытых источников

25 января 2023 года Владимиру Высоцкому исполнилось бы 85 лет. Его запрещали, но ценили. Этот человек стал легендой при жизни и был одним из выдающихся поэтов и актеров в СССР и остается в России. Сквозь десятки историй «Комсомольская правда – Владивосток» вспоминает о поездке Высоцкого на Дальний Восток – в закрытый портовый городок с моряками и простыми людьми, горячо любившими его творчество.

НА СПОР ИЗ ВЛАДИВОСТОКА В МОСКВУ

На Дальнем Востоке великий советский поэт бывал только в Магадане и Владивостоке. Его первый визит в закрытый порт состоялся в 1971 году, в феврале. Он приехал сюда всего на пять дней и влюбился в этот город. Как вспоминали коллеги по цеху, в Москву поэт вернулся полный сил и отдохнувший, с энтузизмом приступив к репетициям. А что было до этого – зачем понадобилось лететь так далеко?

Дело в том, что у Владимира Семеновича был приятель – электромеханик с китобойной базы Борис Чурилин. Они познакомились в Москве, где Борис предложил своему новому товарищу выступить для моряков на другом краю необъятного СССР. Так и начались эти частные «гастроли».

Якимов, Чурилин и Высоцкий. Фото: Борис Подалев

По слухам, это было так: Чурилин работал на китобойном судне «Дружный», экипаж которого отдыхал во владивостокском ресторане «Арагви». Традиционно команда отмечала там успешное возвращение домой. Как вспоминал капитан корабля, в какой-то момент Борис заговорил об апартаментах московского ресторана с таким же названием – «Арагви», восхваляя их. И так получилось, что возник спор: Чурилин захотел за сутки выпить в обоих ресторанах – в столичном и портовом, собрался и быстро вылетел в Москву. Где он и познакомился с Высоцким.

АФИША ОТ РУКИ

Уже летом Высоцкий вновь отправляется во Владивосток. Его путь попал в библиографические источники и был задокументирован, но самое главное – в разы сильнее запомнился местным жителям. Здесь Владимир Высоцкий покорил сцену Дома культуры моряков, ныне это Пушкинский театр. За короткий промежуток времени он успел выступить целых шесть раз, 3 июля и вовсе спев дважды в семь и девять вечера. Слушателей приходилось натуральным образом просить покинуть зал, чтобы артист мог хоть немного отдохнуть.

Его песни вызвали жгучий восторг у поклонников и гостей, которых, как известно, было совсем немало. На здании театра даже осталась табличка, напоминающая о выступлении. Но самый первый концерт поэт дал на Морском вокзале. Здесь его встретил экипаж теплохода «Феликс Дзержинский».

– Я помню это время и афишу, которую повесили на Доме культуры моряков тогда. Официальную ведь сорвали, но на ее месте появилась другая – клочок бумаги с приглашением, написанным от руки, – вспоминает художественный руководитель театра имени Максима Горького Ефим Звеняцкий. – Концерт Высоцкого подпитывало то, что он был под запретом. Многие беспокоились, что внезапно кто-то заявится, закроет выступление. Но все прошло благополучно.

Многие жители Владивостока при упоминании о Высоцком вспоминают, что попасть на его выступления было действительно сложно. Выстраивались очереди, а моряки даже придумали хитрую схему, организовывали шеренгу, закидывая на руки самого легкого из строя, чтобы тот купил билеты.

Приглашение на концерт в ДКМ. Фото: из открытых источников

Очередному визиту горожане должны быть благодарны именно Чурилину, который встретил поэта в аэропорту и довез на такси в центр города. Тогда попасть в закрытый порт было непросто, на то нужны были специальные приглашения. Каждую поездку бард жил в центре Владивостока у Чурилина в доме №30 на Колхозной, которая теперь называется Семеновской. Концерты и вовсе могли запретить. Чиновники пытались добиться выступления поэта и пришли к секретарю парткома флота Анатолию Пилипенко. Вот, что он ответил:

– Значит так. Считайте, что свои партбилеты вы положили мне на стол. И если на концертах Высоцкого будет какое-нибудь ЧП, какая-нибудь антисоветчина, эти партбилеты к вам уже не вернутся. Имейте в виду – в зале будут находиться люди, которые станут наблюдать, слушать, все фиксировать и докладывать даже не мне, а в Москву.

Визит поэта сопровождали разные встречи и примечательные места. Так, Владимир Семенович побывал на Эгершельде на дне рождения капитана корабля, перед экипажем которого выступил еще в первые сутки. К слову, затем история об этой встрече легла в основу книги мореплавателя «Морские дороги и встречи на них», в которую он уместил все впечатления и воспоминания за 50 лет работы на флоте, в том числе об искусном певце и поэте.

Теперь возле театра имени Горького есть памятник замечательному творцу. Фото: из открытых источников

Кстати, именно во Владивостоке Высоцкий написал стихотворение «Я б тоже согласился на полет...», посвященное трагедии на орбитальной станции «Салют». В результате несчастного случая погибли трое советских космонавтов: Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев, в честь которых позже назвали несколько улиц в городе.

ЖИВ В СЕРДЦАХ ВЛАДИВОСТОКЦЕВ

Поговаривают, что за свои выступления Владимир Высоцкий не взял ни копейки, поэтому у него не осталось денег даже на билет обратно в Москву. Душевную простоту поэта познал и наш собеседник.

– Моя самая дорогая встреча с Высоцким произошла в 1979 году в Москве, когда он играл роль в «Преступлении и наказании». Помощник режиссера, мой товарищ, сказал, что Владимир Семенович нас встретит и проведет на спектакль. Мы подошли к Таганке, Высоцкий вышел и повел нас по подземным переходам тайными ходами на балкон, где я простоял весь спектакль. В то время Высоцкий просто покорял в театре, – рассказывает Ефим Самуилович. – Мне удалось с ним даже поговорить. Бегло, только на ходу… Только по темным переходам. Потому что попасть в то время в Таганку было невозможно. Я предполагал, что встречу монумент в театре, а это оказался человек в джинсовой куртке, невысокого роста, простой, спешащий мужчина. Но это был живой человек, очень непохожий на того, каким его играют в кино.

Теперь возле театра имени Горького есть памятник замечательному творцу – скульптура Петра Чегодаева. Его установили в 2013 году в сквере имени Сергея Лазо. Инициатива принадлежала экс-главе города Игорю Пушкареву, который вложил собственные средства в создание монумента. Из колонок здесь в день рождения и день смерти поэта (25 января и 25 июля) звучит музыка.

– Он не был изгоем и опережал время. Многих-многих ставил на место, не занимаясь этим. Он говорил музыкой и словами.

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