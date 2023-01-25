«Близкий друг семьи»: 5-летняя девочка из Приморья рассказала, что сотворил с ней сельчанин в лесу

Следком раскрыл, что произошло летом. Фото: Олег ЗОЛОТО

Почти поставлена точка в ужасающем деле о педофилии. История произошла в Приморье еще летом 2022 года: не менее полугода велось расследование. 5-летняя Кристина, которая оказалась жертвой сельчанина и близкого друга семьи, набралась смелости и рассказала правоохранителям, что случилось. Дело близится к завершению, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

С САМОГО НАЧАЛА

3 июля – личный состав МВД «Арсеньевский» поднят на уши. Родители сообщили полицейским о пропаже дочурки сами. Говорят: сидели вечером за столом (как позже выяснилось, выпивали), девочка вышла с другом семьи в магазин, и они оба исчезли. Спустя сутки Кристина нашлась сама: вышла голодной и замерзшей, не пойми откуда, и чудом добралась до дома.

Оказалось, что сельчанин завел ее в лес и бросил – едва ли можно представить страх ребенка, который на всю ночь остался один среди крон деревьев и диких животных. Подозрения пали на знакомого.

ВОСПОЛЬЗОВАЛСЯ ДОВЕРИЕМ

Однако долгое время подтвердить то, что мужчина действительно воспользовался доверием девочки, увел ее в лес, надругался и оставил без защиты, не удавалось. И все же Кристина смогла, подтвердили «КП» в правоохранительных органах, раскрыла следователям детали ужасающей прогулки.

Поразительно, но, замыслив преступление, «друг семьи» успел приготовиться заранее. Об это тоже сообщили в СК. Подумайте только – перед походом в лес вместе с ребенком он зашел к себе домой, собрал походный мешок, паек (видимо, для длительного пребывания в дикой природе) и увел малышку в глушь на окраине села. Что двигало подозреваемым – неясно. Может, под алкоголем, ударившим в голову, мужчина хотел надолго забрать ребенка? Ответа на вопрос нет. Судить фигуранта дела будут по статье об «иных действиях сексуального характера». Добавили и обвинения в том, что мужчина оставил ребенка в беззащитном состоянии.

«ТАКОГО НЕ БЫЛО»

Так или иначе, скрывался от полиции и СК сельчанин несколько месяцев. Мотив, вероятно, останется неясным. Свою вину, как уточнили редакции, мужчина полностью отрицает. К сожалению, как уже отмечала «КП», семья Кристины – не самая благополучная. Состоит на учете. У ее матери четверо детей, и их даже забирали от родителей на время, пока расследовали исчезновение дочери. С самой Кристиной долго работали психологи.

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