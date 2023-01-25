ТОП-5 причин, почему студенты из АТР и Центральной Америки шокированы Владивостоком

25 января студенты отметили Татьянин день. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 25 января, жители России отмечают Татьянин день известный как праздник студентов. В честь этой даты иностранцы высших учебных заведений в Приморье в эфире радио «Комсомольская правда» во Владивостоке рассказали, нравится ли им сам город, что их удивляет, с какими проблемами они сталкиваются и какие блюда русской кухни предпочитают.

БУДНИ СТУДЕНТА

– На каком факультете и курсе учитесь? Почему выбрали именно этот университет и специальность?

Мандирмаа

– Я приехала из Монголии, учусь на первом курсе магистратуры ДВФУ по специальности «Востоковедение». Изучаю историю, археологию, культуру, этнографию, политику, психологию и филологию.

Я всегда хотела учиться на востоковеда. Владивосток – самый восточный город России как по географии, так и по культурным традициям, я мечтала погрузиться в подобную атмосферу.

Сам ДВФУ – большой университет с красивым кампусом. Я узнала, что первым директором Восточного института был российский ученый, профессор Алексей Позднеев, он очень много делал для монголоведения в России, из-за этого я чувствую некое родство с местом, где я учусь.

Цивэнь

– Я родился в Китае, учусь в ДВФУ на первом курсе магистратуры по специальности «Международные отношения».

Со средней школы меня интересовали история, политика и география, когда приехал в Россию, хотел одновременно учить язык и выбрать подходящее образование. Мне нравится учиться в этой стране, особенно в ДВФУ. Обстановка кампуса красивая, университет предлагает множество удобств: современные аудитории и общежития.

Хосе

– Я из Гватемалы, учусь в Политехническом институте на первом курсе «Кораблестроения». С детства мне нравился океан и создание кораблей, потом появился интерес к физике, математике и химии. В этом учреждении есть возможность развиваться не только как студент по выбранной профессии, но и как человек.

– Каково учиться у нас, что вас удивляет?

Мандирмаа

– Удивляет то, что из-за погоды отменяли занятия и переводили нас на дистанционное обучение. Это удобно, особенно для тех, кто добирается на учебу на машинах или автобусах. Дороги во Владивостоке не очень удобные, думаю, сложно управлять автомобилем из-за резких поворотов, поэтому здешние водители молодцы, самые лучшие в России.

Мне нравится студенческая атмосфера, вежливые одногруппники. Они добрые и талантливые ребята, владеют несколькими языками: английским, корейским, японским. Я горжусь ими и беру с них пример.

Цивэнь

– После долгого пребывания здесь меня удивила разница культур между Россией и Китаем. В вашей стране предпочитают нечетные числа, у нас – четные, также вы дарите хризантемы, мы же эти цветы используем для поминовения умерших.

Хосе

– Мне нравится, что у меня дружелюбные одногруппники, мы с ними вместе ходим куда-нибудь, общаемся. В Гватемале мы не так быстро решаем задачи по математике. Также удивляет то, что здесь строгие преподаватели.

– С какими сложностями сталкиваетесь?

Мандирмаа

– Первое время я неоднократно блуждала по университету, не понимала, куда идти, где находится нужная аудитория, опаздывала на занятия, но мне помогали другие студенты. Сейчас с этим проблем нет.

Цивэнь

– Я учусь в России шесть лет и привык к здешней жизни, но есть трудности в учебе из-за языка, его сложно учить. На моем факультете есть много сложных терминов.

Хосе

– На первом занятии по истории я не понимал, я не успевал за преподавателем, потому что он говорил слишком быстро. Я не успевал записывать, но потом понял, что надо фиксировать только самое важное.

ЖИЗНЬ ВНЕ УЧЕБЫ

– Как вам Владивосток, что успели посмотреть, есть любимые места?

Мандирмаа

– Я мало была в городе, так как почти все время учусь. Несколько раз мне удалось посетить главную площадь Владивостока, здесь же я встретила Новый год вместе с местными жителями.

Я приходила в Музей-заповедник истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева, там узнала об удивительной женщине Элеоноре Прей. Она из Америки, жила здесь долгое время, у нас с ней много общего. Как и она, я люблю Россию, письма и фотографии, словно встретила своего родного человека. Хочу однажды погулять по тем местам, о которых она писала.

Цивэнь

– Владивосток для меня – город, где пересекаются традиции разных народов, здесь я познакомился не только с русской, но и европейской, азиатской культурами, и это расширило мой кругозор.

Хосе

– Больше всего мне понравилась площадь Борцов Революции, я люблю такие памятники, также здесь проводят различные интересные мероприятия.

– Как переносите наш климат?

Мандирмаа

– Он мне не очень нравится. На острове всегда дует, высокая влажность, у нас в Монголии климат континентальный.

Цивэнь

– Мне нравится здешняя природа, во Владивостоке красивые пейзажи, а летом не так жарко.

Хосе

– Благодаря погоде во Владивостоке я чувствую себя героем какого-нибудь фильма. Зимой создается ощущение, что я живу в Сибири, весной – в Греции или Испании, а летом, когда дождь, кажется, что я в джунглях Латинской Америки.

– Что скажете о нашей еде?

Мандирмаа

– Русская кухня для меня как родная, я ем абсолютно все. Больше всего нравятся трубочки с заварным кремом, которые продаются в студенческих кафе.

Цувэнь

– Очень люблю щи, борщ и окрошку, а вот соленые помидоры мне не нравятся.

Хосе

– Здесь я первый раз съел гречку с куриной грудкой, а когда попробовал морскую капусту, не понял, что я откусил. Но теперь я ем все: котлеты, пюре, щи.

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