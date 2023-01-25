Росла без отца, собирала уголь: бабушку-снайпера из Владивостока Путин поздравил со 100-летним юбилеем

Праздник Марии Ивановной. Фото: Юлия ПЕТРОВА

Свечи, шары, подпись Владимира Путина на конверте, поздравления и много людей – 25 января в квартире Марии Ивановны Жемковой во Владивостоке был настоящий аншлаг. повод замечательный – вековой юбилей. Корреспонденты «КП» тоже побывали на мероприятии – и, вернувшись, застенчиво вытирали слезы. 100-летняя именинница в свой день рождения рассказала трогательную историю своей учебы, работы и полученного опыта. О потерях, тяжелом труде и большой-большой семье – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

РАССЫЛЬНАЯ, ШАХТЕР, СНАЙПЕР

Мария Ивановна родилась в начале прошлого века в поселке близ Бугульмы, что на нынешней территории Республики Татарстан. Однако ее семья, едва девочка научилась ходить, решила перебраться на Дальний Восток. Во Владивостоке отец скончался через некоторое время после прибытия. К сожалению, спустя 100 лет многие моменты жизни остались расплывчатыми.

Еще до войны, будучи подростком без кормильца, Мария Ивановна работала на шахте рассыльной – помогала то с тем, то с этим. Бывало, где-то брала смены как нянька. При этом на основном месте труда участвовала и в вылазках рабочих бригад. А однажды и вовсе едва не лишилась жизни в одной из шахт:

– Много людей там погибало, это тяжелый труд... Помню, наша группа только-только вышла. Не прошло десяти минут – зашла следующая. Как вдруг взрыв, крики... – вспоминает именинница, горестно подчеркивая, что случай унес до десяти жизней.

Во время Великой Отечественной войны она работала там же, в шахтах, повышая, как сейчас бы сказали, квалификацию. Образование Марии Ивановны – всего четыре класса, однако она самостоятельно освоила программу восьми лет советской школы. В перерывах увлекалась стрельбой и завершила курсы «Ворошиловского стрелка». Как снайперу ей равных не было – к счастью, в боевых действиях применять навыки не понадобилось.

Женщина сама удивлена, что ей исполнилось 100 лет. Фото: Юлия ПЕТРОВА

Замуж вышла в 1943 году – за матроса-связиста. Слушаешь с упоением: друг друга пара сразу полюбила, жила без ссор... И это в тяжелом 43-м! Шолоховская история. Но о муже Мария Ивановна много поведать не смогла: печалится, ведь на столетии его с нами не было... Разговаривать много, особенно о прошлом, как пояснили нам внуки, бабушка не может – быстро устает.

В заключение она добавила: жизнь, конечно, была тяжелой. И до войны, и после: бывало, ели кожурки, гнилую картошку. Не обошлось без потерь. И вот, после всех трудностей, именинница все-таки перед нами.

СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ... БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ!

– Да я сама в шоке, что мне 100 лет, – улыбаясь, отвечает Мария Ивановна на вопрос о том, как такого добиться.

Для нее никакого секрета и не было – и это, наверное, стоит понять многим из нас. Бабушку семья описывает как вечно оптимистичного человека. У именинницы две дочки старше 70 лет, трое внуков и четыре правнука. Отметим, что 94-летняя сестра Зоя Ивановна – еще одна долгожительница, так что генетика, конечно, тоже важна.

Большая семья именинницы. Фото: Юлия ПЕТРОВА

Профессии в роду собрались самые разные: дочки Марии Ивановны – инженеры, а внучка Евгения (именно ей огромное спасибо, что мы смогли прийти) – экономист по образованию и профессионально занимается баскетболом.

– Я тоже в шоке, мягко говоря. Рад, что наша бабушка дожила до такого возраста. Это значит, что остальные родственники тоже, возможно, смогут, моя мама любимая. Ну и я, если буду улыбаться и заниматься спортом <...> А профессию я еще выбираю, – рассказал сын Евгении, 15-летний правнук героини истории Иван.

С ЮБИЛЕЕМ!

В общем, осталась уверенность, что Мария Ивановна в надежных руках – есть, кому о ней позаботиться. В гостиной шары с цифрой «100» и письмо с поздравлениями и пожеланиями от Владимира Путина.

Здоровье, несмотря на проблемы возраста, у пенсионерки крепкое – она может сама ходить, а внуки часто зовут пройтись. Вот такой вот рецепт долголетия.

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