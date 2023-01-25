Татьяна Ростовцева с сыном. Фото: принтскрин видео, Telegram-канал «Военкор 65»

Поездка сахалинки Татьяны Ростовцевой прямо на передовую закончилась, теперь взят курс на возвращение домой. О проделанном пути она ничуть не жалеет: ведь повидалась с сыном и племянником в Донбассе, передала гостинцы, сообщает «Комсомольская правда».

Сын Татьяны в зоне СВО находится больше трех месяцев. С тех пор как парень уехал – семья не виделась. Племянник служит там же. Как уточняет Татьяна, никто из мужчин не жаловался, более того, они не планируют возвращаться домой без победы. Эмоции, как рассказала мама бойца, зашкаливают:

– Очень рада, что повидала своих мальчишек. Но сын сказал: «не приезжай». Буду слушаться!

Служит сын Татьяны механиком-водителем в медицинском взводе (а вот где племянник – нам не раскрыли). Здесь еду готовят самостоятельно, как и привозят провиант. По словам матери, солдатам, конечно, хочется и вкусненького, поэтому и подарок ее нетривиальный. Мужчины скучали по дарам моря, привычным для рациона сахалинца, поэтому и гостинцы женщина привезла островные: корюшку и красную икру.

Стоит отметить, это была коллективная поездка сахалинских жен и матерей в зону СВО, которая продлилась более пяти дней. За это время женщины успели проверить стиральные машины взводов, передать подарки и немного поговорить с сыновьями и мужьями. Это лишь часть большой программы женской общественной группы, о которой «Комсомольская правда – Сахалин» неоднократно писала. Ранее к сыну в Шахтерск съездила островитянка Ирина Нигматулина: она рассказала, как устроен быт бойцов.

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