На Камчатке из-за метели закрыли главные автомобильные дороги

Мера вынужденная: из-за ограниченной видимости, снегопада и сильного ветра. Фото: Олег УКЛАДОВ

На Камчатке бушует непогода. Из-за того, что видимость на дорогах почти нулевая, в некоторых местах трассы закрыли для движения всех видов транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Так, по информации от КГКУ «Камчатуправтодор», в четверг, 26 января, специалисты перекрыли дороги местного значения Усть-Камчатского муниципального района.

– Ограничение распространяется на автодороги Мильково — Ключи — Усть-Камчатск (с 267 по 408 километр Ключи — Усть-Камчатск), «Рыбоконсервный завод-66» - аэропорт «Крутоберёгово» и Дебаркадер — Погодный, – уточнили в МЧС.

Мера вынужденная: из-за ограниченной видимости, снегопада и сильного ветра. Кроме того, на трассах работает снегоуборочная техника, для которой скопление автотранспорта на дорогах не желательно.

О том, когда проезд откроют, сообщат дополнительно. А пока спасатели настоятельно рекомендуют автомобилистам все же воздержаться от поездок на личном транспорте.

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