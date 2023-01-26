В Приморье расследуют смерть новорожденного малыша

Специалистам предстоит выяснить, родился ли ребенок мертвым или же умер еще в утробе матери. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Чудовищный случай в Приморском крае попал под статью. Речь идет о женщине, которая родила мертвого ребенка. А может малыш умер еще в утробе матери? В этом теперь предстоит разбираться следователям. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

В центре внимания оказалась 34-летняя жительница Уссурийска. Как и положено, будущая роженица состояла на учете в женской консультации. Она была на 39 неделе беременности, готовилась стать мамой, уже ушла в отпуск и ничего не предвещало беды. По расчетам врачей, роды должны были начаться в начале февраля.

На днях, утром, женщина почувствовала себя странно – появились ощущения, что начались схватки. Но беременная почему-то решила, что они ложные, и беспокоиться не о чем.

Уже ближе к вечеру, как рассказал супруг женщины, она внезапно начала рожать. В скорую помощь по каким-то причинам семейная пара обращаться не стала – решили «рожать сами». Тогда супруги еще не знали, чем обернется это решение.

Малыш появился на свет мертвым. По предварительной информации, ребенок умер от асфиксии. В следственном управлении следственного комитета России по Приморскому краю информацию о случившемся подтвердили. Кроме того, стало известно, что по факту ЧП заведено уголовно дело – причинение смерти по неосторожности. В СМИ тем временем пишут, что дело заведено на роженицу, однако эту информацию в СК опровергли.

– Уголовное дело заведено по факту смерти ребенка, а не в отношении лица, чтобы в рамках расследования выяснить все обстоятельства и причину смерти.

Теперь специалистам предстоит узнать, родился ли ребенок мертвым или же умер еще в утробе матери, что стало причиной смерти и так далее. Об этом тоже сообщили в ведомстве.

Редакция продолжит следить за развитием событий.

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