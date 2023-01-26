На прием к врачу «по Скайпу»? Во владивостокской поликлинике запускают новый формат обследования

К новому формату пока подключился не весь персонал больницы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во Владивостокской поликлинике №6 появилось то, чего ждут, наверно, все приморцы. Накануне здесь запустили пилотный проект – онлайн-консультации в формате «врач-пациент». Что это значит и как теперь будет проходить лечение – читайте в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

В Министерстве здравоохранения Приморского края говорят, что Владивостокская поликлиника №6 – первое учреждение, где появился пока еще новый и неизведанный формат общения между врачом и больным. До 28 февраля это нововведение будут тестировать здесь, а уж потом, если «приживется», распространят и на остальные поликлиники и поликлинические отделения городских больниц.

Суть эксперимента такова: теперь на прием можно не приходить лично, достаточно просто созвониться с доктором в формате видеосвязи. Есть и еще один способ связаться с врачом – списаться в чате. Но есть ремарка: телемедицинская консультация доступна только для повторного приема. Для чего это сделано? Таким образом можно узнать результаты анализов или обследований и получить рекомендации по дальнейшему лечению.

– Перед сложным обследованием, например, колоноскопией, пациент может получить телемедицинскую консультацию с заведующим отделением о том, как подготовиться к процедуре.

К слову, к новому формату пока подключился не весь персонал больницы. Выбрали только тех, кто заинтересован, кто может и хочет участвовать. Сейчас консультации по видео проводят врач паллиативной помощи, кардиолог, гастроэнтеролог, онколог, травматолог, хирург, эндокринолог и заведующий эндоскопическим отделением.

Чтобы записаться на «видео-прием», нужно перейти по ссылке. Далее следует авторизоваться через портал «Госуслуги» как пациент и найти то, что вас интересует. На выбор есть консультации бесплатные, платные и по полису ДМС. Далее – выбор учреждения (пока там только Владивостокская поликлиника №6), выбор формы оказания медицинской помощи, специализация врача и ФИО, дата и формат консультации.

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