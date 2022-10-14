Чтобы помнили. Аллею Ангелов высадили в Покровском парке во Владивостоке – в память о погибших детях Донбасса

Четыре десятки лиственниц дети и взрослые высадили в парке. Фото: Мария КАЮРОВА

Более двухсот детей погибли с того момента, как в Донбассе в 2014 году началась военная операция. Эти данные – цифра неточная, но, однозначно, страшная. Невинные жертвы, слишком рано повзрослев, навсегда остались детьми, которые больше никогда не вырастут. Но не зря говорят, что люди живы, пока жива память о них.

Совместное фото. Фото: Мария КАЮРОВА

НАПОМИНАТЬ О ТЕХ, КОГО НЕТ С НАМИ

Еще в далеком 2015 году, в мае, в Донецком Парке Победы открылся мемориальный комплекс «Аллея Ангелов» – в память о безвременно ушедших малышах. Через два года композицию дополнили душераздирающим монументом: мальчик смотрит в небо, прикрывая собой маленькую девочку. Прообразом стал 13-летний подросток из села Буткевич, брат девятилетней Тани, которую во время обстрела со стороны Украины в августе 2014-го он спас ценой собственной жизни. Сейчас Кириллу Сердюку уже исполнился бы 21 год…

С 1 июня АНО «Центр социальных и культурных инициатив «Ноосфера» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив и Медиагруппы «Комсомольская правда» приступила к реализации социально важного проекта «Посвящение Ангелам. Свидетели правды». Военкоры Дмитрий Стешин и Александр Коц по крупицам собирали трогательные истории. Сегодня на сайте alleyaangelov.ru собраны десятки рассказов о том, как жили маленькие ангелочки до тех пор, пока в их дом не постучалась беда, и жизнь ребят не оборвалась.

Затем в крупных городах России появились свои Аллеи Ангелов – память о тех, кто отдал свое детство, а потом и жизнь во время кровавых событий в Донбассе. Сегодня эстафету приняла и дальневосточная столица. Дети и взрослые высадили четыре десятка лиственниц, которые теперь много лет будут напоминать нашим потомкам о безвинных юных жертвах.

Процесс высадки саженцев. Фото: Мария КАЮРОВА

СКАЗАНО

В акции приняли участие неравнодушные владивостокцы, представители власти, общественные деятели и даже те, кому удалось побывать на мемориале в ДНР.

– Трудно говорить, потому что волнение раздирает душу. Посмотрите в небо – там ангелы. Они благодарят нас за то, что мы помним о детях. В память об ушедших мы должны объединиться и направить наши дела на укрепление Родины, где мы с вами живем. Мы должны ее защищать. Сегодня мы посадим деревья, и они будут напоминать нам о тех, кого нет с нами. Я желаю вам мира, счастья и жизни на земле, – обратилась к присутствующим председатель совета почетных граждан Владивостока и Приморья, советник губернатора, благотворитель, общественный деятель и обладатель ордена «Летящий ангел» Светлана Морозова.

Председатель совета почетных граждан Владивостока и Приморья, советник губернатора, благотворитель, общественный деятель и обладатель ордена «Летящий ангел» Светлана Морозова. Фото: Мария КАЮРОВА

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия», член комитета Государственной Думы по развитию Дальнего Востока и Арктики, член совета ассоциации сибирских и дальневосточных городов Владимир Новиков:

– Идут боевые действия, много людей погибает. Ради чего все это? Восемь лет людям не давали права пользоваться русским языком, детям не давали права учиться, потому что в этих регионах все школы закрыты – их бомбили. И только мужество, профессионализм и мастерство наших военных, которые стоят там на защите, не позволили в дни проведения референдума бомбам упасть на избирательные участки. После голосования дети и их матери подходили к нам и молили: «Мы сделали свой выбор давно, а сейчас мы сделали его официально, ни от кого не скрывая. Пожалуйста, только не бросайте нас!». Безусловно, мы им поможем. Русские никогда своих не бросают. Все эти события, которые происходят сегодня, только лишь для того, чтобы наше новое поколение жило в мире. За мир, за будущее, за наших детей и за победу!

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия», член комитета Государственной Думы по развитию Дальнего Востока и Арктики, член совета ассоциации сибирских и дальневосточных городов Владимир Новиков. Фото: Мария КАЮРОВА

Память ровесников с Донбасса почтил парадный взвод военно-патриотического клуба «Юный патриот Родины», а также мальчишки и девчонки из школы №17, члены всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия». Ребята участвуют почти во всех патриотических мероприятиях, и акция «Комсомолки» не стала сегодня исключением.

Мальчишки и девчонки из школы №17, члены всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия». Фото: Мария КАЮРОВА

Парадный взвод военно-патриотического клуба «Юный патриот Родины» Фото: Мария КАЮРОВА

Заместитель министра образования Приморского края Наталья Василянская произнесла очень эмоциональную и трогательную речь для юных участников акции.

– Мы все сегодня слышим и видим, что творится на земле наших друзей, на земле самых добрых людей. Страшно, что люди гибнут. Но еще страшнее, когда гибнут дети, когда гибнут души ни в чем еще не виноватых. Страшно, что мир взрослых, к сожалению, не понимает это. Гордо, что Россия встала на защиту наших детей и нашего народа. Очень важно, чтобы наши дети, которые живут в мирной стране – в России, знали о подвигах наших солдат, о подвигах гражданского населения Донбасса, о подвигах детей, которые вместе со взрослыми стоят на защите своей Родины. Важно, чтобы трагедия прекратилась, но память об этом должна жить в веках!

Заместитель министра образования Приморского края Наталья Василянская. Фото: Мария КАЮРОВА

Вслед за ней слово взяла руководитель Приморского отделения движения «Матери России» Татьяна Заболотная, которая, выступая, едва сдерживала слезы.

– Друзья! Сегодня для Приморского края это исторический момент. Акция, которая прошла по всей России, завершается во Владивостоке. За каждым погибшим и умершим ребенком своя маленькая, короткая жизнь. Когда я прочитала истории погибших ребят, меня брала дрожь, и я долго не могла успокоиться… Истории о несостоявшихся жизнях. Горе родителей, которые испытали это, – безумно страшно. На нас с вами ответственность: мы должны это знать, мы должны это помнить, мы должны сочувствовать! Приморский край далеко, но душой мы все вместе и делаем все, что можно, чтобы внести свой посильный вклад.

Руководитель Приморского отделения движения «Матери России» Татьяна Заболотная Фото: Мария КАЮРОВА

Присутствующие не могли сдержать слез. Фото: Мария КАЮРОВА

Среди присутствующих оказался участник акции «Свеча памяти» на Алее Ангелов в Донбассе. Павел Яковенко лично доставлял письма нашим солдатам от детей Приморья и Дальнего Востока, а также передал флаги края и горсть земли со Шкотовского района. Человек, которому довелось своими глазами увидеть мемориал, посвященный ушедшим ребятам, сегодня был немногословен.

– Эмоции здесь неуместны. Смотришь – дети подрастают. Нужно чтобы там было также. Если мы сейчас этого не сделаем, тогда там никто уже и никогда ничего не сделает. Сказать больше нечего.

Участник акции «Свеча памяти» на Алее Ангелов в Донбассе Павел Яковенко.

АЛЛЕЯ АНГЕЛОВ

Ребята высаживают лиственницы. Фото: Мария КАЮРОВА

Лиственницы теперь будут расти вдоль одной из прогулочных дорожек в Покровском парке. Почему именно на них пал выбор? Все очень просто: специалисты отметили, что эти хвойные деревья как нельзя кстати подходят для нашего приморского климата. Уже следующим летом статные деревца будут радовать жителей и гостей дальневосточной столицы.

Участие в акции приняли от мала до велика. Фото: Мария КАЮРОВА

Возглавила аллею неброская памятная табличка, которая повествует о событиях тех страшных дней. Однако для того, чтобы возвести ее, пришлось потратить немало сил.

– Это так символично, – заявила Татьяна Заболотная. – Какой ценой, каким трудом достается победа! Точно также и мы сейчас пытаемся вбить табличку в окаменелую почву.

В память о тех, кого уже нет с нами... Фото: Мария КАЮРОВА

В ход пошли все подручные средства, но завершить начатое все же удалось. Люди с улыбками на лицах, видимо осознавая, что стали частью важного и значимого для Владивостока и всей нашей необъятной Родины события, выстроились в очередь, чтобы запечатлеть этот исторический момент. Так во Владивостоке появился свой небольшой, но важный мемориал, а память о погибших детях каждый приморец теперь пронесет сквозь года.

Трогательные моменты. Фото: Мария КАЮРОВА

Редакция «Комсомольской правды-Владивосток» выражает огромную благодарность за поддержку мероприятия коллегам:

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