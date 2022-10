В ноябре пройдет джазовый фестиваль. Иллюстрация из архива. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вот уже 4 ноября 2022 года во Владивостоке стартует XIX Международный джазовый фестиваль. До 19 ноября поклонники джаза смогут насладиться трендовыми, яркими выступлениями приморских и российских музыкантов. Все мероприятия пройдут в Приморской краевой филармонии.

Первый джазовый фестиваль состоялся в столице Приморья осенью 2004 года, причем, внезапно, а уже летом того года в рамках российско-американского межправительственного культурного обмена «Послы джаза» (при поддержке Американского консульства США) во Владивосток приехал джазовый коллектив «Neighborliness Jazz Quartet» и сыграли так, что понравилось всем. С тех пор традиция и продолжается.

4 НОЯБРЯ, АРСЕН МУКЕНДИ, 6+

Начало в 19:00

Продолжительность – 2 часа

Фестиваль начнется с выступления Арсена Мукенди в сопровождении Эстрадного оркестра. Арсен – российский певец конголезского происхождения, суперфиналист проекта «Главная Сцена», финалист восьмого сезона шоу «Голос», участник «Новой Волны», призер многих международных конкурсов и профессиональный исполнитель разных музыкальных направлений (поп, джаз, блюз, фанк, соул).

5 НОЯБРЯ, «SERGEY GOLOVNYA ELECTRO MACHINE», 6+

Начало в 19:00

Продолжительность – 2 часа

Джазовый проект известного российский саксофониста, композитора, арт-директора международного джазового фестиваля «Koktebel Jazz Party» Сергея Головня.

Солистка проекта Асет Самраилова (ASET) – певица, автор песен и композитор, участница второго сезона шоу «Голос». Уникальный вокал и природное обаяние не оставляют равнодушным ни одного слушателя. Кстати, Асет озвучивала многие русские и зарубежные фильмы, включая проекты Disney.

6 НОЯБРЯ, АНСАМБЛЬ «МЕЛОДИЯ» ГЕОРГИЯ ГАРАНЯНА, 6+

Начало в 19:00

Продолжительность – 2 часа

Ансамбль играет традиционный джаз, продолжая традиции легендарной «Мелодии» семидесятых, пластинки которой выпускались миллионными тиражами. Оркестр создан Георгием Гараняном – музыкантом, композитором, дирижером, народным артистом России, лауреатом Государственной премии.

Почти все музыканты оркестра стажировались у звезд американского джаза в США по программе «Open World» и являются победителями в престижных джазовых конкурсах.

Руководитель оркестра – Сергей Богданов, он же баритон-саксофонист, аранжировщик, композитор, педагог, участник российских и международных фестивалей, активный участник международной джазовой сцены.

10 НОЯБРЯ, КВАРТЕТ КОНСТАНТИНА ГЕВОНДЯНА, 6+

Начало в 19:00

Продолжительность – 2 часа

Концерт посвящен именитому артисту джаза всех времен – Луи Армстронгу. Свои интерпретации музыкальных шедевров, которые в разные годы исполнял Луи Армстронг, исполнит квартет звезд московского джаза.

Константин Гевондян – музыкант и шоумен, выпускник Российской Академии музыки имени Гнесиных, известный любителям «старого, корневого джаза» благодаря популярным проектам, в которых он выступает как трубач и вокалист.

11 НОЯБРЯ, ГРУППА «ДЖАЗ ТАЙМ», 6+

Начало в 19:00

Продолжительность – 2 часа

Единственный в Сахалинской области профессиональный музыкальный коллектив, который объединил в своем составе исполнителей эстрадной и джазовой музыки. Они не боятся экспериментировать, включая в свои концерты композиции в стилях джаз-рок, рок-н-ролл, ритм-н-блюз, фанк и многое другое.

Коллектив – лауреат Дальневосточного фестиваля, посвященного Луи Армстронгу, Международного фестиваля вокального джаза в Москве. С 2008 года группа с огромным успехом выступает в городах Японии и проводит совместные концерты с мастерами джаза из нашей страны и зарубежья, среди которых Игорь Бутман, Алексей Черемизов, Тай Стивенс, Джей Пи Майлс.

12 НОЯБРЯ, «JAZZ AQOUSTIC PROJECT», 6+

Начало в 19:00

Продолжительность – 2 часа

В День приморского джаза выступит группа «Jazz Aqоustic Project» из города Уссурийск – единственный в Приморье коллектив, играющий танцевальную джазовую музыку, от цыганского джаза-мануш до свинговых джаз-дансингов.

Это яркий джаз-бэнд, любимцы приморской публики, победитель приза зрительских симпатий XIII и XVI Международных джазовых фестивалей, полуфиналисты «Broadway talent show».

В своей вокальной программе «Трибьют Эллы Фитцджеральд» обещают передать атмосферу Нью-Йорка тех самых джазовых годов. Выступит российский певец конголезского происхождения, участник шоу «Х-фактор. Главная сцена», финалист восьмого сезона шоу «Голос» Арсен Мукенди. Сопровождать его выступление будет эстрадный оркестр Приморской филармонии, дирижер которого – Дмитрий Бутенко.

18 НОЯБРЯ, АНСАМБЛЬ «LRK TRIO», 6+

Начало в 19:00

Продолжительность – 2 часа

Трио вошло в число самых экспортируемых российских джазовых ансамблей: их гастрольные маршруты прошли по Бельгии, Нидерландам, Польше, Эстонии, Швейцарии, США, Японии, Корее, Португалии, Германии, Великобритании и Норвегии.

В 2017 году альбом «If You Have a Dream» был назван Российским союзом музыкальных критиков «Джазовым альбомом года» и принес российскому ансамблю специальную награду жюри в джазовом конкурсе «Made in New York». В 2021 году «LRK Trio» стало первым российским коллективом, выступившем на самом престижном профессиональном джазовом мероприятии в мире – выставке-ярмарке «Jazzahead».

19 НОЯБРЯ, «MUSICA LATINA», 6+

Начало в 19:00

Продолжительность – 2 часа

Закроет фестиваль проект Даниила Крамера «Musica Latina». Даниил выдающийся джазовый пианист и один из главных популяризаторов джаза в России. Он легко чувствует себя в самых разных стилях импровизации и открывает новых ярких исполнителей, неизведанные пласты джаза, свежие и актуальные направления.

Проект объединяет музыкальные традиции испанской, бразильской, кубинской, африканской и индейской культур.

