На месте ЧП работают специалисты. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

В Приморье маршрутный автобус влетел в большегруз утром 27 января. Во время страшного ЧП в общественном транспорте находились 17 пассажиров, 6 из них получили серьезные травмы. Прокуратура выяснит детали жуткой аварии, в которой могли погибнуть невинные люди. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Утро пятницы, 27 января, сопровождал вой сирен. Бригады скорой помощи, спасатели и полиция около неслись на место страшной аварии, которая произошла на 681 километре дороги Уссурийск - Владивосток около восьми часов утра. По данным УМВД России по Приморскому краю, 57-летний водитель междугороднего автобуса KNG GBK нарушил безопасную дистанцию и влетел в грузовик Volvo, за рулем которого был мужчина 53 лет.

17 человек доставили в уссурийский травмпункт для обследования. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Во время столкновения в автобусе находились 17 пассажиров. Все они были доставлены в уссурийский травмпункт для обследования, шесть пассажиров получили серьезные травмы. Водителя автобуса также пришлось доставать сотрудникам МЧС, в результате аварии автомобиль сильно деформировался, а рулевой получил потрясение мозга и переломы. Погибших нет.

Прокуратура проведет проверку по факту серьезной аварии. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Специалисты продолжают работать на месте, к ним присоединился уссурийский городской прокурор Дмитрий Дениш, который прибыл для координации деятельности правоохранительных органов и спецслужб. В ведомстве поставили на контроль ход и результаты доследственной проверки. Прокуратура также даст оценку исполнению требований перевозки пассажиров. «Комсомолка» продолжает следить за развитием событий.

ОБНОВЛЕНИЕ 12:06.

Как рассказали «КП» в пресс-службе хоккейной команды «Тайфун», автобус с логотипом одноименной команды не принадлежит клубу уже несколько лет. После переезда коллектива из Уссурийска транспорт был передан подрядчику. Однако еще предстоит уточнить компанию, которая владеет автобусом сейчас – в пресс-службе это пока не прокомментировали.

ОБНОВЛЕНИЕ 12:20.

Удалось выяснить, что автобус принадлежит администрации Уссурийского городского округа. Его маршрут – Владивосток - Уссурийск. В аварии не было несовершеннолетних, у семи человек, по предварительной информации, серьезные травмы, как уточнили в региональной прокуратуре. Остальные детали уточняются.

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