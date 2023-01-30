Смотрела на лицо сына в крови: иностранцы избили студента в машине прямо на мосту во Владивостоке

Потенциальные виновники. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Поздний вечер, владивостокский Золотой мост. ДТП тут навалом, но что бы приключилась драка с погоней... Такое в новинку даже для местных. 17 декабря на середине моста конфликт разгорелся между иностранцами (уроженцами Узбекистана) и 23-летним студентом Владиславом, и мать пострадавшего переживает, что виновники могут остаться без наказания, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Молодой человек все еще проходит лечение, пусть и амбулаторно. И хотя в больничной койке пациент больше не нуждается, затягиваются раны медленно: лишь пару дней назад он посещал травматолога и хирурга. Ночь на 18 декабря беды не предвещала, как рассказала «КП» мать пострадавшего Елена, однако случилось то, что случилось.

По словам женщины, сын c девушкой ехали с Чуркина в сторону центра, как тут машину попытался подрезать Prius. Юноша сманеврировал и дал понять, что стоит быть аккуратнее на дороге, с таксистом они перекинулись парой ласковых.

– Понимаете, ехал с девушкой, ну и, видимо, показал нелицеприятный жест какой-то, возможно... – рассказывает огорченная мама.

Только пойти на мировую не вышло. Приезжий догнал студента, рассказывает Елена, заставил остановиться. Он заблокировал проезд своей «японкой», а Владислав, видя приближающего мужчину, машинально открыл окно и ждал; как вдруг – череда ударов пришлась по лицу.

– Ты че делаешь?! – процитировала сына Елена.

Студент попытался уйти от конфликта и выехать, случайно задев автомобиль обидчика. Избежать продолжения драки не получилось: как утверждает Елена, тут же подошел пассажир агрессора, иностранцы начали бить студента вдвоем, вытащили из машины. Парень достал перцовку и успел отомстить иностранцам, однако попал и себе в лицо.

Прибыли полицейские, инспекторы ДПС. Ошарашенная мама добралась до места ДТП, Владислава увезли на скорой. Как вспоминает Елена, сын уточнил, что минимум пять машин, пока участники ждали, остановились прямо на мосту. Водители (тоже иностранцы) говорили юноше: мы тебя найдем и убьем.

– Я смотрела на его лицо в крови, в ссадинах, казалось, что челюсть сломана или выбита <...> Сына уже забрали в тысячекоечную. Мне предложили инспекторы написать, что он [Владислав] просто ехал на мосту, не заметил и въехал в Prius. Я отказалась.

Однако виновные в истории так и не определены. Как вспоминает Елена, в полиции долго не могли решить, кто же должен рассматривать обстоятельства: ведь половина действия произошла в Первомайском, а другая – в Ленинском районе (ведь драка растянулась на несколько этапов, и машины продолжали движение).

Потом оказалось, что в видеокадрах, полученных с камер наблюдения на мосту, не хватает завязки истории. А запросить оставшиеся материалы уже нельзя: хранятся такие видеозаписи до месяца. Позднее выяснилось, что и друга водителя такси (который, по словам пострадавшим, бил юношу) переквалифицировали в свидетеля. Сам он утверждает, что невиновен. Ну а рулевому «Приуса», по имеющимся данным героев истории, смягчат статью. Пока в пресс-службе полиции не огласили, какое обвинение мужчине вменяют и вменяют ли.

– В настоящее время проводится проверка по факту конфликта, произошедшего между водителями автомобилей в районе Золотого моста. Все участники происшествия опрошены и направлены на прохождение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с законодательством Российской Федерации, – ответили корреспонденту в пресс-службе УМВД РФ по Владивостоку.

В общем, в истории много противоречий, которые еще предстоит уточнить компетентным органам. Мама пострадавшего переживает лишь о том, что потенциальные виновники могут уйти от правосудия.

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