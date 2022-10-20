В восьми регионах введен средний уровень реагирования, в остальных – режим базовой готовности. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В среду, 19 октября, президент России Владимир Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, еще в восьми регионах введен средний уровень реагирования, в остальных – режим базовой готовности. Приморский край вошел в последнюю категорию. Что это значит? Рассказываем в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Согласно указу президента «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756», в Приморском крае введен режим базовой готовности. Это означает, что высшие должностные лица, а это органы исполнительной власти, сами в праве принимать решения о проведении таких мероприятий, которые направлены на защиту населения от ЧС природного и техногенного характера, а также наделяются полномочиями проводить меры по удовлетворению потребностей вооруженных сил России.

Среди них:

а) усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;

б) введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.

Решать, когда и как реализовать все вышеперечисленное, будет высшее должностное лицо Приморского края – губернатор. Во внимание стоит принимать текущую ситуацию и все возможные возникающие риски.

Также в ближайшее время в Приморье должен появиться оперативный штаб, руководить которым будет губернатора Олег Кожемяко. В состав оперативного штаба включаются представители Министерства обороны Российской Федерации, руководители соответствующих территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, а также представители органов публичной власти соответствующего субъекта Российской Федерации и организаций.

Все решения, которые примет глава Приморья, обязательны для исполнения.

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