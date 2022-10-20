Приморский край образован 20 октября 1938 года. Фото: Александр ХИТРОВ

Приморский край образован 20 октября 1938 года. Именно в этот день 84 года назад местные жители стали называться приморцами. Место, любимое нами за невероятную природу, скалы Сихотэ-Алиня, уссурийскую тайгу, сопки, хребты, горы, бухты и пляжи, за его разнообразную флору и фауну, имеет насыщенную и увлекательную историю, которую знают далеко не все.

«Комсомольская правда – Владивосток» прошлась по основным датам территории – от древности до современности, чтобы напомнить читателям, в каком удивительном месте мы живем. Материал сопроводил доктор исторических наук Вадим Агапов.

Железный век

В эпоху железного века, около 800-го года до нашей эры, в южной части Приморья проживало население Янковской культуры. В качестве домов племена использовали полуземлянки, занимались скотоводством, охотой, собирательством, в меньшей степени земледелием и морским промыслом. Западную часть региона в это время заселял небольшой племенной союз – Воцзюй – носители Кроуновской культуры.

Первые государства и княжества

Много позже, в 698 году, рядом с территорией будущего Приморья возникло первое королевство Бохай. Вслед за ним до 1113 года на территории региона проживали разные народы, развивались ремесла, росли и падали города.

После падения Бохая на его землях образовалось государство чжурчженей, или Золотая империя (Цзинь). До сих пор археологи и историки находят остатки древних городищ на юге Приморского края: Краскинское и Южно-Уссурийское. Китайцы вспоминают жителей Цзинь как северных варваров, устраивавших набеги во времена правления династии Сун.

Золотая империя погибла в результате нашествия татаро-монголов в XIII веке, почти в это же время иго опустошило и Древнюю Русь. В каком-то смысле это соединяет историю России с историей древнего Приморья, отмечает историк. Больше в регионе не появлялось государственности. Исследователи уже потом встречали в Приморье племена аборигенов: орочинов, удеге, нивхи и других.

Европейские исследователи и первые линии на их картах

Русские люди вступили на эти земли в 1655 году, когда казаки Онуфрия Степанова добрались до тихоокеанского побережья северной части Приморья.

Постепенно сюда стали съезжать беглые крестьяне, каторжники, раскольники и другие «авантюристы». В это же время Россия осваивала Сибирь. Когда там установилась централизованная власть, Российская империя сделала акцент на освоении земель Дальнего Востока и, в частности, Приморского края.

Из-за труднодоступности этого региона процесс затянулся. В XVIII веке сюда пробрались французские путешественники. Один из них, Жан Лаперуз, в 1787-м исследовал восточное побережье Дальнего Востока. К слову, затем русские экспедиторы использовали карты европейцев.

Приморская область

В 1856 году земли Восточной Сибири и Камчатки объединили в единую территорию, исключив из нее в 1857-м Амурскую область.

В 1858 году последовало заключение Айгуньского договора с Китаем, который определил первоначальные границы Приморской области, при этом в 1860-м владения расширились после подписания Пекинского договора. О характере соглашений рассказал Вадим Агапов:

– Айгунский и Пекинский договоры являются официальными и действующими до наших дней соглашениями о границах между двумя странами. Их следует считать правомерными, поскольку обеими странами они признаются.

Казаки, бандиты и мирное население

Казаки, прибывшие сюда с 1858 по 1862 годы, основали первые посты и станицы у берегов Японского моря. Они выбирали места под постройку новых поселений и охраняли их. Среди них – Верхне-Михайловский, Княжеский и Ильинский, которые образовались в 1859 году.

В 1860-м был образован город-порт Владивосток, главой которого стал бывший генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьев-Амурский.

Краевой центр – город Владивосток. Вид на бухту Золотой Рог, 1904 год. Фото: Из открытых источников

В 1866 году в Приморской области переселенцы из центральной части Российской империи и Украины основали Никольск, дальше, в 1869 году, – Никольск-Уссурийский, затем – Ворошилов (1917-й) и Уссурийск в 1957 году.

Русское казачество давало отпор местным бандитам – хунхузам и манзы – злобным китайским «диверсантам», которые эксплуатировали местное население и занимались браконьерством. В числе тех, кто оборонялся от преступников, был географ и исследователь Дальнего Востока Владимир Арсеньев.

Поражение

В 1904-1905 годах на приморских рубежах отгремела Русско-японская война за контроль над Маньчжурией и Кореей. Кампания с треском провалилась. Поражение стало одним из самых постыдных для Российской империи.

– Власти Российской империи недооценили решимость Японии в отстаивании своих интересов и ее готовность к войне с Россией. Хотя в развитие российских сил на Дальнем Востоке перед войной было вложено много средств (строительство КВЖД, аренда и укрепление Порт-Артура, создание сильного флота), Россия к войне подготовилась плохо.

Историк отметил, что после Русско-японской войны ускорилось строительство Владивостокской крепости и общее развитие региона. Новых попыток создать на Тихом океане сильный флот не предпринималось до 1930-х годов (реализовать это удалось значительно позже, в 1950-х), но с Японией был заключен мир и потом союз, что обезопасило восточные границы и помогло России в годы Первой мировой войны с Германией.

Гражданская война, интервенция, советский порядок

Во время гражданской войны в России, после событий Первой мировой войны, Приморье наводнили интервенты. В 1918 году сюда высадились английские, американские, французские, японские войска и батальоны союзников. Тысячи иностранных солдат, гремя оружием, прошлись по улицам Владивостока в поддержку белого движения.

В апреле 1920 года здесь была объявлена Дальневосточная республика (ДВР), которую впоследствии, как самостоятельный субъект, ликвидировали большевики. Она стала частью РСФСР.

В 1926-м Дальневосточная область была преобразована в Дальневосточный край.

С 1926 по 1928 годы в Приморье стали приезжать жители из голодающих поволжских городов. Также население Приморья дополнили солдаты, получившие паспорта на этих землях.

– Интервенция и гражданская война – взаимосвязанные события российской истории, – подчеркивает Вадим Агапов. – Гражданская война началась из-за наличия непримиримых противоречий в обществе (социальных, классовых, политических, национальных, религиозных) и усугубилась воздействием внешнего фактора (захвата части страны иностранными интервентами, поддерживавшими ту или другую сторону конфликта).

Интервенты шагают по улицам столицы Приморья. Фото: Из открытых источников

Конкретно в Приморье военные действия начались в 1918 году, и наряду с красными и белыми в них самое активное участие приняли японские, английские, французские и американские войска. Их присутствие способствовало затягиванию войны на несколько лет, разграблению региона и совершению многочисленных преступлений против гражданского населения, причем особенно в этом «отличались» японцы и американцы.

Приморский край такой, каким мы его помним

Он был образован, как мы уже сказали, 20 ноября 1938 года. Со столицей во Владивостоке, регион образовался слиянием двух областей – Приморской и Уссурийской.

После Великой Отечественной войны Приморье развивалось как промышленно-аграрная база Дальнего Востока, производя сырье. Позднее, в 1960-х, в крае появились другие отрасли промышленности: фарфоровая, химическая, электротехническая, приборостроительная и другие.

В 1992 году открылся закрытый порт Владивосток.

В 2000 году Приморье вошло в состав новообразованного Дальневосточного федерального округа, столицей которого Владивосток стал в 2018-м.

В 2015 году во Владивостоке состоялся первый Восточный экономический форум, давший новый импульс к развитию региона. Форум проходит до сих пор.

Редакция «Комсомольской правды» поздравляет всех жителей Приморского края с памятной датой, желает мира и процветания региону! Любите свой дом.

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