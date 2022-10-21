Рынок недвижимости временно замер. Фото: Сергей БАЛАНОВ

В феврале 2022 года новую реальность на рынке жилья ждали туманные перспективы. Судьбу сферы определяли решения банков и льготные программы, дотации государства. Однако мы встали на ноги. Восстановили логистические цепочки для стройматериалов; да и ставка Центробанка не «кусается» после возврата к докризисным показателям. Но что же произошло на фоне объявления частичной мобилизации? Эксперты сходятся во мнении, что, в отличие от февральской динамики, сейчас в сфере, скорее, взята непреднамеренная пауза. Упадут ли цены на аренду и покупку жилья, что будет со строящимися домами? И есть ли у дальневосточника сейчас шанс урвать «выгодный метр»? Расскажем на примере Владивостока – в материале «КП».

Выгодно ли сейчас покупать квартиру?

Встревоженные жители столицы ДФО, конечно, замерли в ожидании уточнений. Однако показатели спроса на жилье, на самом деле, не испытали больших потрясений. Начнем со вторичного рынка:

– Действительно, цены в этом сегменте немного просели. Достаточно много покупателей ушли с рынка, затаились. Собственники осторожничали. Корректировка цен прошла. Немного «гостинки» подешевели, типовые квартиры в хрущевках слегка снизились в стоимости. Однако обвала цен, разумеется, не ожидается, – рассказал «КП» директор агентства «Городской риелторский центр» Сергей Косиков.

Аналогичное мнение выразила Бакун Валерия, руководитель отдела продаж центра недвижимости и ипотеки «Этажи». По словам эксперта, вторичные «метры» подешевели в связи с понижением спроса.

С новостройками все сложнее. Как считает Сергей Косиков, ситуацию логичнее всего назвать «остановкой цен». Дело в том, что новые проекты «выходят» по ценам чуть ниже ожидаемым. Но есть тонкости, которые нужно учесть:

– За динамикой ценообразования в первичной недвижимости смотрят по этапам: по мере готовности объекта, по мере «распроданности» жилого дома и так далее. И до сентября цены в этом сегменте в каждом периоде традиционно повышались. А сейчас нет. Но, опять же, несмотря на спад спроса, ажиотаж стабилизируется.

При этом некоторые эксперты считают, что из-за подорожания стройматериалов (а сроки сдачи для запланированных объектов все ближе) серьезно влияют на ценовую кардиограмму «первички» – и ожидать «отрицательного роста» не стоит.

– Картина с первичным жильем сильно отличается. Цена квадратного метра растет. <…> Также немалую роль играют льготные ипотечные программы, которые распространяются только на первичную недвижимость, – уточнила Валерия Бакун.

Иными словами, точного ответа на вопрос «выгодно ли сейчас брать?» нет и вряд ли будет. У всех потенциальных покупателей примерно те же шансы, что и были год назад.

Упадут ли цены в обозримом будущем? На «квадраты» в новостройках – вряд ли. Сергей Косиков отметил, что выработанные финансовые модели работают по плану, и это контролируют банки. По словам эксперта, даже если некоторые застройщики или банки готовы себе в убыток снизить цены, это может даже оказаться неприятностью для рынка – может привести к череде банкротств, обманутым дольщикам.

– По вторичным рынкам снижение возможно. Но сработает капиталистическая система. Люди узнают, [у желающих жителей] включится [мысль] «налетай – покупай», и цены вернутся в норму или вырастут.

Все пакуют чемоданы?

Эксперты раскрыли, увеличился ли процент отказов от первичных сделок на фоне частичной мобилизации. Тревожность жителей не сильно отразилась на этом показателем. Люди, которые давно планировали покупать жилье, не отказали своей мечте.

– Отказов по сделкам практически не было. По новостройкам часть покупателей, 15%, поснимали брони. По вторичному рынку этого не наблюдали, – заявил директор «Городского риелторского центра».

Людей, которые принципиально отказались от решения своих жилищных вопросов, практически нет. Есть те, кто решил взять паузу, ожидая стабилизации ситуации, в том числе и на рынке недвижимости, добавила Валерия Бакун.

Столичная тенденция на релокацию капитала – когда люди, грубо говоря, уезжают и забирают с собой недвижимость «в рублях» – на рынке Владивостока тоже замечена не была.

– В Москве «модные дровосеки» с десятью квартирами. Жилье выводят «в кэш» и уезжают в Дубаи. У нас этого фактически на рынке нет. Таких людей мало. О случаях подобных почти не слышал. Скорее, наоборот, во Владивостоке гораздо проще ситуация. Мы все еще единственные «морские ворота», куда стягиваются люди.

При этом иностранные граждане с Дальнего Востока все-таки уезжают. В течение этого года, отметила эксперт «Этажей», мигранты продают недвижимость и переезжают заграницу. Да и в целом, согласно открытым данным, ДФО уже несколько лет терпит отток людей.

«Сдается. Недорого»

Съем квартиры – еще один животрепещущий вопрос. Специалисты солидарны в том, что в этой сфере спрос снизился. Но объяснений несколько:

– Повлияли сразу оба фактора. В осеннее время года всегда возникает перевес в сторону предложения на рынке аренды. Этот перевес усиливается релокацией наших сограждан, которые высвобождают уже сданные квартиры, а также начинают сдавать свои, – рассказала Медведева Анастасия, руководитель департамента аренды центра недвижимости «Этажи», – люди стали более осторожны в выборе и экономичны, при этом это не изменило тенденции спроса на различные сегменты квартир. То есть, интерес к бюджетным вариантам жилья остался на том же уровне.

Эксперт добавила, что изменения цен на аренду недвижимости практически не зафиксировано. Собственники не спешат снижать размер арендной платы, но и не снижают его.

– Мы, в свою очередь, рекомендуем сдавать квартиры в рамках реальной рыночной стоимости или незначительно снизить арендную плату, это позволит минимизировать потерю дохода от простоя жилья, – заключила Анастасия Медведева.

При этом по мнению Сергея Косикова, незначительно ставки все же слегка снизились, как и спрос. Часть людей уехала. Сравнивая с прошлым годом, списать произошедшее можно на сезонность. Но о спаде покупательской способности речи не идет, заключил специалист.

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