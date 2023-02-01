Двое суток удерживали рубеж: подразделение приморца уничтожило до 100 боевиков в зоне СВО

Старший лейтенант Алексей Бормотов. Фото: Минобороны РФ

В зоне СВО рота под командованием приморца двое суток смогла удерживать рубеж. Все это благодаря смелым и самоотверженным действиям командира – уроженца Уссурийска. Алексей Бормотов дважды был ранен, но не сдался и продолжил работу. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Перед старшим лейтенантом стояла четкая задача – организовать эшелонированную оборону одного из стратегически важных участков на местности. Вооруженные формирования украинских националистов атаковали позиции роты. Только благодаря грамотному распределению сил, тщательно продуманной и организованной системе ведения огня, а также умело оборудованным позициям, морские пехотинцы в течение двух суток удерживали рубеж под своим контролем.

Не обошлось и без потерь: во время боя командир Алексей Бормотов получил легкие ранения, но ложиться в больницу отказался – продолжил вести команду морской пехоты.

– В ходе ожесточённых боев подразделением Алексея Бормотова было уничтожено до 100 боевиков, 4 БМП и 1 танк, – сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Националисты понесли значительные убытки и потери, и это все несмотря на превосходство сил. В конечном итоге противники и вовсе отступили.

– Смелые и самоотверженные действия Алексея Бормотова и профессионализм его подчиненных позволили выполнить задачу и удержать занимаемый рубеж.

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