Единственный санаторий, принимающий на лечение детей на Дальнем Востоке, хотят снести под высотки

Санаторий с территорией в четыре гектара окружен лесом и озером. Фото: Витас СМИРЕЦКИЙ

Известный санаторий в пригороде Владивостока переживает нелучшие времена. «Сахарный ключ» может стать территорией для очередного жилого комплекса – а ведь это, на минуточку, единственное подобное учреждение в ДФО, принимающее на лечение детей. Что ждет санаторий и как коммерческий интерес может сравнять с землей историческое местечко – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Санаторий часто называют «кусочком 80-х». Неспроста: построен «Сахарный ключ» еще в 1976 году на четырех гектарах земли и с тех пор принимает жителей из Приморья и всей России. Недавно контракт был заключен даже с коллегами из Иркутска, откуда теперь ждут пожилых гостей. К слову, как детский лагерь «Сахарный ключ» едва ли не ставит рекорды: принимает по 180-200 ребятишек за одну смену. За лето отдохнуть могут порядка тысячи детей.

Территория комплекса летом. Фото: sansaxar.ru

Как рассказала редакции директор организации Изабелла Муравьева, в качестве отдельного юрлица ООО «Сахарный ключ» зарегистрировано с 2020 года, хотя продолжает оставаться в собственности ПАО «Приморавтотранс» (одного из главных подрядчиков региона в сфере транспортных услуг). Объект принадлежит компании еще со времен 90-х после приватизации.

Пандемия и ковидный занавес нанесли серьезный урон санаторию. Однако много денег и сил было вложено в ремонт и установку камер видеонаблюдения, чтобы обеспечить качественные отдых и лечение. На ближайшую «пятилетку» в ПАО, уточнила Изабелла Вильеновна, обещали дать спокойно работать. Комплекс и дальше вносил бы арендную плату, за собственный счет обеспечивал бы прием и обслуживание гостей со всей страны, но не тут-то было.

Коммерческий интерес столкнулся с реальностью. По мнению некоторых управленцев из совета директоров, санаторий – не то чтобы рентабельное предприятие. А вот земли Сахарного ключа – лакомый кусочек. Вид на озеро, лесной массив и очарование пригорода – all inclusive!

– Земля является собственностью «Приморавтотранса». В этом году мы получили уведомление об отказе в договоре аренды: указывалось, что лагерь пойдет под снос для строительства жилого комплекса. Этот год мы отбили, дали добро работать. Были уже заключены контракты с подрядчиками, фондами социального страхования – еще в октябре 2022 года. <...> Санаторий им не интересен. Согласно уведомлению, мы работаем до 10 апреля. Как быть дальше – не знаю. Наша судьба в подвешенном состоянии, – рассказала Изабелла Муравьева.

По информации «КП», заинтересован в реформации санатория экс-гендиректор ПАО Вячеслав Мартыненко. Должность главы «Приморавтотранса» при этом занимает с мая 2022 года Сергей Соловьев – по некоторым данным, родственник бывшего главы.

В «Приморавтотранс» по указанным телефонным номерам не ответили. Редакции удалось достучаться до одного из сотрудников. Он пообещал донести до руководства желание «КП» узнать второе мнение об этом столкновении интересов.

Тем не менее фигуры на доске противостояния санатория и собственника расставлены явно в пользу последнего. Многие в дирекции «Приморавтотранса» против сделки. Однако, как стало известно, в кулуарах уже обсуждают, что первым под снос пойдет стадион «Сахарного ключа». Даже если комплекс сможет и дальше вести свою деятельность, детский лагерь летом без спортивных площадок – все равно что детсад без послеобеденного сонного часа. Тысячи ребятишек останутся расстроенными.

Из социальных сетей о проблеме узнали родители и общественные деятели – информация уже в открытом доступе. В местных пабликах появляются посты с призывами помочь учреждению, в которых приморцы называют комплекс колыбелью детства.

– Я отдыхала в лагере в 2008 году. Замечательные вожатые. Каждому ребенку проводили процедуры по рекомендациям врачей. Много времени проводили на открытом воздухе <...> Обидно будет, если санаторий закроют. Для меня это был первый подобный опыт. Хотелось бы отвезти туда и своих детей, – рассказала «КП» читательница, которая обратилась в редакцию, узнав о возможном сносе «Сахарного ключа».

«Комсомолка» ждет ответа представителей ПАО «Приморавтотранс» – возможно, у арендатора и собственника еще получится прийти к компромиссу.

СПРАВКА «КП»

«Сахарный ключ» расположен на одноименной улице во Владивостоке. Гости всех возрастов могут пройти в учреждении медицинскую реабилитацию, различные процедуры. Детей принимают посменно, в одном отряде по 30 человек.

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