Как заработать на хобби при поддержке центра «Мой бизнес»

За три года работы ярмарка мастеров превратилась в уникальное пространство. Фото: пресс-служба центра «Мой бизнес»

Может ли любимое хобби приносить хороший доход? Эту идею решили проверить мастерицы из Владивостока. Свои работы они продают на ярмарке «Сделано в Приморье» на улице Адмирала Фокина. Торговое место получили бесплатно через Центр поддержки предпринимательства.

В свободное от основной работы время бухгалтер Кристина Загребельная создает украшения из муранского стекла. Преодолевая сложную логистику из Италии до Владивостока, к ней попадают стеклянные палочки разных оттенков. Мастерица накаляет стекло и творит бусины. На создание одной уходит 2-3 дня. Процесс кропотливый, и от этого стеклянные украшения особенно ценны и привлекательны.

Раньше свои авторские серьги, браслеты, кольца и подвески из муранского стекла Кристина предлагала через свою страничку в соцсетях. Но с этого года девушка зарегистрировалась как самозанятая и получила торговое место в центре Владивостока на ярмарке «Сделано в Приморье».

Кристина Загребельная на ярмарке «Сделано в Приморье» продает авторские украшения из муранского стекла. Фото: пресс-служба центра «Мой бизнес»

– Я это делаю больше для души и не ставлю высокие цены, – делится Кристина Загребельная, – Мне хочется признания. Когда человек покупает что-то у меня и потом снова приходит в этих украшениях, мне становится очень приятно.

Основные покупатели на ярмарке – это жители Владивостока, которые ищут необычные подарки, и туристы.

– Только за последние выходные у меня покупали туристы из Москвы, Питера, Сахалина, Камчатки, Ростова и других регионов, – вспоминает Кристина.

На память о Владивостоке туристы покупают на ярмарке сувениры ручной работы. Фото: пресс-служба центра «Мой бизнес»

На любимом хобби можно зарабатывать, считает Ольга Надсонова. Уже 5 лет она занимается инкрустацией стразами и кристаллами. И это ее основной доход. Сверкающие кружки, чехлы, обложки, заколки и картины привлекают внимание издалека.

– Я с детства люблю все блестящее, – рассказывает Ольга. – Начинала с чокеров, потом заинтересовалась инкрустацией. Не могу и дня провести без творчества. Хочется собирать, клеить, создавать красоту – чувствую, что это мое.

С похолоданием мастера переехали из летних шатров в теплые домики (на пересечении Фокина и Семеновской). В каждом из четырех домиков представлено творчество сразу нескольких авторов. Работают по очереди.

– Это удобно, мы можем в комфорте продолжать работать с людьми, – делится мастерица Агния Камалова, она участвует в ярмарке с головными уборами, детскими платьями, костюмами. – Нас, самозанятых, ярмарка очень выручает, ведь кроме соцсетей, которые сейчас работают нестабильно, нам сложно продвигать свой товар. А на ярмарке у нас прямой контакт с клиентами. Иногда человек что-то купил, ему понравилось, а потом он пишет мне лично, просит сшить на заказ.

На ярмарке можно купить дизайнерские вещи к зимнему сезону и подарки к Новому году. Фото: пресс-служба центра «Мой бизнес»

За три года работы ярмарка мастеров превратилась в уникальное пространство. Оно поддерживает творческих людей в их стремлении заниматься любимым делом и совершенствовать свое мастерство. А жители и гости Владивостока здесь могут купить уникальные изделия ручной работы по оптимальной цене.

– Я общаюсь с кукольниками из разных городов. У них нет таких социальных площадок, – говорит мастер-кукольник Татьяна Лобяк. – И во Владивостоке, и по всей России организуют маркеты для мастеров, но приходится платить за один-два дня участия по 5-6 тысяч рублей. А так, чтобы мастерам предоставляли торговое место бесплатно в центре города, – такого нигде нет.

Авторские куклы от Татьяны Лобяк на ярмарке «Сделано в Приморье». Фото: пресс-служба центра «Мой бизнес»

Для всех мастеров участие в ярмарке «Сделано в Приморье» бесплатное. Но есть условие: нужна регистрация в статусе самозанятого. Это легко сделать через приложение «Мой налог». Далее нужно обратиться в центр «Мой бизнес». Кроме бесплатного торгового места, самозанятые получают и другие меры поддержки от государства – льготные кредиты, помощь в продвижении своих товаров и услуг, бесплатные консультации. А 10 ноября 2022 года во Владивостоке пройдет масштабная конференция самозанятых «Тренды и возможности для создания и продвижения своего дела». К участию приглашаются все, кто работает на себя или только планирует. Заработать на любимом деле можно, главное – верить в себя и действовать.

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