Очевидцы отмечают, что водитель Mitsubishi Delica находится в сильном опьянении. Фото: Скриншот с видео

ДТП со смертельным исходом произошло в районе улицы Русской, 1. Как сообщает Telegram-канал autogarant_vl, повреждено три автомобиля и один пешеход не подает признаков жизни, ему было 28 лет. Подробности – в материале «КП – Владивосток».

По информации канала, Mitsubishi Delica повредил три два автомобиля, сбил пешехода, бетонные блоки и врезался в еще одну машину. Микроавтобус двигался по Русской, со стороны Проспекта 100-летия Владивостока. Он задел Nissan Bluebird и ударил учебный Hyundai, после чего наехал на пешехода, снес бетонные блоки и врезался в Audi.

Очевидцы отмечают, что водитель Mitsubishi Delica находится в сильном опьянении. На месте работают медики и ГИБДД. Редакция обратилась в полицию за комментариями. В ведомстве уточнили, что подробности аварии выясняются.

ОБНОВЛЕНИЕ 14:45

У водителя Delica предварительно зафиксировали перелом грудной клетки. Его госпитализировали в больницу. Там же проведут освидетельствование на опьянение, – пишут в Telegram-канале autogarant_vl.

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