Легендарная опера «Мазепа» продолжает собирать зрителей во Владивостоке

Солистка Приморской сцены Мариинского театра Лилия Кадникова в роли Марии. Фото: Кирилл ДРУЖНИН

Три премьерных показа легендарной оперы «Мазепа» с успехом прошли с конца сентября на Приморской сцене Мариинского театра. Свойственный опере исторический размах воплощен в постановке во всем своем великолепии. Режиссер Илья Шлепянов и известный советский театральный художник Александр Константиновский смогли создать эталон «большого стиля», полноценно соответствующий музыке грандиозной оперы, отразить масштабность событий, фабулы. Это живое, захватывающее, зрелище. Подробности – в материале «Комсомольская правда – Владивосток».

Этот спектакль – капитальное возобновление постановки 1950 года. «Мазепа», несмотря на свою столь долгую историю, не потерял ни силы, ни актуальности, ни харизмы.

Солист театра Марат Мухаметзянов в роли Мазепы и солистка Елена Разгуляева в роли Марии. Фото: Кирилл ДРУЖНИН

Основная линия оперы в истории юной красавицы Марии, дочери Кочубея, стольника Петра I, которая влюбляется в седовласого старца гетмана Мазепу. Вокруг их отношений и развивается сюжет оперы: трагедия напрасно влюбленного в Марию Андрея, казнь Кочубея гетманом, сумасшествие самой девушки. Это рассказ о гибельной и разрушительной силе страсти, которая может лишить человека разума. Все действие не неотделимо от грозных и великих событий, потрясших молодую державу Петра I.

– Подготовка шла достаточно долго и напряженно, – рассказал Марат Мухаметзянов, исполнитель партии гетмана Мазепы в одном из составов. – Работа над партией – это не только изучение материала самой партии. Это еще и изучение многих источников и литературных произведений.

Особенность исполнения партии Мазепы в том, что она предполагает довольно плотное озвучивание очень широкого диапазона. Есть и очень низкие ноты, и есть так называемый «предельный верх». Вообще эта партия считается одной из сложнейших в мировом репертуаре для драматического баритона. Но, по моему личному мнению, трудность даже не в этом…

Солист театра Алексей Костюк в роли Андрея. Фото: Кирилл ДРУЖНИН

Мазепа очень непростой и многогранный персонаж. Противоречивый. Мы видим это и в поэме «Полтава» у Пушкина, и в либретто, и в исторической литературе.

В этой роли для меня было важно уйти от исполнения образа однозначного злодея. Вообще в моем репертуаре не так много положительных героев с общепринятой точки зрения. И если говорить лично о моем восприятии, то гетман Мазепа не категорически отрицательный персонаж. Говорят, чтобы понять человека, нужно представить себя в его обстоятельствах и с его набором качеств. И уже тогда и решать, как сам бы поступил на его месте.

Мазепа – это человек, которого на старости лет раздирают сомнения, противоположные устремления. Всеми силами он старается удержать статус-кво, баланс между личным и государственным, стараясь это не смешивать. Но так не всегда получается. И это в итоге приводит его к беде…– закончил Марат.

Конечно, есть разница между тем, что происходило действительно в истории, и тем самым персонажем, о котором речь идет речь в художественном произведении. Где-то в угоду художественного замысла, где-то в угоду зрелищности. И на сцене мы видим яркую, ритмичную картину, которая захватывает зрителя, погружает его в трагическую истерию любви и предательства.

Солистка театра Лаура Бустаманте в роли Любови. Фото: Кирилл ДРУЖНИН

– Побывав в этом году на фестивале «Мариинский» и увидев оперу «Мазепа» в исполнении артистов Мариинского театра Санкт-Петербурга, мне стало интересно услышать ее еще раз в исполнении приморских солистов, – рассказала постоянная зрительница театра Екатерина. – Хотелось не только сравнить мастерство разных трупп, но и соприкоснуться еще раз с этим великим произведением Петра Чайковского. И, на мой взгляд, приморские артисты показали очень высокий уровень исполнительского искусства. Лично мне, хочется выделить мастерство солиста Сергея Севастьянова в роли Кочубея, его наполненное глубоким драматизмом исполнение, и сказать отдельное браво и глубокое почтение хору! Радостно на душе от того, что наши артисты смело берутся за произведения такой сложности. А мы, дальневосточные зрители, всегда рады их слышать, видеть и готовы своим вниманием поддержать в них самые смелые идеи и решения!

Сцена между Мазепой и Марией. Фото: Кирилл ДРУЖНИН

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