Освещать дальневосточные игры - это наказание: именитые комментаторы спорта встретились со студентами ДВФУ

У этой команды есть одна особенность. Фото: Эвелина ЯКОВЛЕВА.

Студенты гуманитарных специальностей ДВФУ встретились с участниками хоккейной команды «Роспресса». Игроки рассказали о своих впечатлениях о Владивостоке, а также об особенностях работы спортивного комментатора.

ИСТОРИЯ КОМАНДЫ

Особенность «Роспрессы» в том, что она состоит преимущественно из журналистов. Формально она родилась в середине декабря далекого 2001 года и с тех пор не вылезала со льда. За 21 год основная идея команды осталась неизменной, но вот состав прилично изменился. Вместо Владимира Беззубова, Владимира Писаревского и Сергея Егорова сегодня в рядах сборной играют ведущие комментаторы России: Денис Казанский и Роман Скворцов, чемпион мира по хоккею Андрей Николишин, футболисты Дмитрий Сычев и Роман Широков. В общем, «Роспресса» объединила любителей хоккея и дала возможность развиваться в этом направлении даже тем, кто, казалось бы, к игре с шайбой никакого отношения не имеет.

ВЛАДИВОСТОК – ДРУГОЙ МИР

В числе гостей, которые прибыли в столицу Приморья из Москвы, были и все вышеперечисленные звезды. Как признались сами игроки, Владивосток ощущается как параллельный мир. По их словам, менталитет местных они пока не поняли, но одно сказать могут точно – здесь живут потрясающие люди.

В этом они убедились, посетив игру «Адмирала» в первый день своего пребывания в дальневосточной столице:

– Мы очень много говорили о том, как устроена жизнь здесь, так как для всех комментаторов в столице освещать игры дальневосточных команд – это некоторое наказание, потому что они играют очень рано. Мы просто лишены возможности почувствовать атмосферу состязаний. И вчера мы впервые окунулись в нее и поняли, что все устроено совсем не так, как мы себе представляли. Мы познакомились с огромным количеством потрясающих болельщиков, так что за эти 24 часа для нас мир перевернулся, – рассказал спортивный комментатор Первого канала Денис Казанский.

И ЦЕЛОГО ЧАСА МАЛО

Гуманитарии забросали знаменитостей вопросами, но за час встречи не все успели спросить о том, что их интересовало. Каждый ответ игроков «Роспрессы» превращался в длинную дискуссию, из-за этого ответы на вопросы получались максимально развернутыми.

В основном студенты задавали вопросы, так или иначе связанные с их направлениями подготовки – журналистикой и медиакоммуникациями. Особенно их интересовало спортивное комментирование и развитие этого направления в Приморском крае.

– Встреча прошла достаточно интересно. Вопросы можно было задавать свободно, некоторые из них не касались спорта или же журналистики, что не давало почувствовать монотонность. Отведенный нам час пролетел действительно незаметно, – поделилась впечатлениями студентка 2 курса направления «Журналистика» Дарья Шаврова.

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