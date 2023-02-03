До 40% случаев заболевания раком можно предотвратить, если вовремя диагностировать болезнь. Фото: Иван МАКЕЕВ

Рак – это общее обозначение более чем 100 болезней, которые могут поражать любую часть организма. Карцинома занимает второе место в мире по смертности, а это – большие и страшные цифры. Однако примерно до 40% случаев заболевания можно предотвратить, говорят ученые и врачи. Самое главное – выявить заразу на ранней стадии, поэтому важно вовремя пройти диагностику, ведь зачастую в самом начале рак незаметен и «тихо» развивается в организме человека, поражая клетки.

«Комсомольская правда – Владивосток» подготовила список мероприятий в медицинских учреждениях столицы Приморья, которые приурочены к Всемирному дню борьбы против рака, ежегодно отмечаемый на нашей планете 4 февраля.

Важно помнить – проверка здоровья займет у вас несколько часов, но при этом спасет всю вашу жизнь.

Все мероприятия проводятся в субботу, 4 февраля. В противном случае другие даты будут указаны дополнительно.

ВЛАДИВОСТОКСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1

В пресс-службе учреждения рассказали, что во всех подразделениях поликлиники, где есть процедурные кабинеты, будут брать у обратившихся мужчин кровь на онкомаркер PSA. Маркер указывает на рак простаты – одного из самых распространенных видов заболевания среди сильной половины человечества, он занимает 2-3 место после рака легких и желудка. Данное мероприятие бесплатное, в рамках полиса обязательного медицинского страхования (ОМС).

В филиале на проспекте Красного Знамени, 47, будет проходить стоматологический осмотр на видимые формы рака полости рта и предраковых состояний. Врачи осмотрят всех, кто заранее записался к ним на прием.

АДРЕСА

Главное отделение:

- улица Уткинская, 7.

Филиалы:

- улица Леонова, 21а;

- улица Некрасовская, 46;

- проспект Красного Знамени, 47.

ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

В медучреждении с 30 января по 5 февраля проходит неделя профилактики онкозаболеваний. В этот период врачи проводят индивидуальные консультации женщин по здоровому образу жизни и профилактике онкозаболеваний, дают рекомендации по сохранению здоровья.

Всем обратившимся в консультацию также предлагают посетить тренинг, на котором специалисты обучают самодиагностике молочных желез, так как рак молочной железы, тела и шейки матки – в числе самых распространенных злокачественных новообразований у женщин.

– Быстро и эффективно провести лечение можно, если обнаружить заболевание на самых ранних стадиях. Для этого мы просим вас, наши дорогие женщины, не забывать о том, что необходимо регулярно посещать гинеколога, а после 40 лет еще и проводить маммографическое обследование, – говорит главный внештатный акушер-гинеколог края, главный врач перинатального центра Татьяна Курлеева. – Если в любом возрасте женщина испытывает непривычные ощущения в груди, возникают уплотнения или болезненность, необходимо оперативно обратиться к маммологу. Своевременная диагностика поможет профилактировать ряд заболеваний и быстро и эффективно провести лечение в случае начала течения болезни.

В Перинатальном центре особое внимание уделяют выявлению фоновых и предраковых состояний шейки матки для своевременного лечения и недопущения развития опухоли. Для этого проводится компьютерная кольпоскопия и жидкостная цитология. Последнее – это усовершенствованный метод цитологического исследования, позволяющий максимально точно оценить состояние шейки матки и цервикального канала. Кроме этого, по желанию женщины на коммерческой основе можно сразу же пройти обследование на онкомаркеры.

АДРЕС

- улица Можайская, 1Б.

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ №3

Прием женщин для прохождения диагностики онкологических заболеваний состоится в женской консультации учреждения в четверг, 9 февраля, с 8:00 до 13:00.

Возьмите с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС – эти документы нужно будет предъявить в регистратуре. Девушке за стойкой скажите, что вы пришли на прием в рамках недели борьбы с раком, возьмите направление и отправляйтесь на прием к врачу. Предварительная запись не нужна.

Диагностика включает в себя осмотр гинеколога, осмотр молочных желез, взятие мазка на атипичные раковые клетки, исследование крови на онкомаркеры, кольпоскопия и УЗИ по показаниям. Анализы крови сдаются натощак.

АДРЕС

- улица Калинина, 55.

КРАЕВОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР

С 30 января по 5 февраля в диспансере проходит неделя профилактики онкологических заболеваний.

На сайте учреждения есть актуальная информация о мелономе – рака кожи и/или слизистых. Такой вид заболевания развивается из-за активного воздействия солнечных лучей на открытые участки тела. Поэтому важно:

- пользоваться солнцезащитными кремами;

- уходить в полдень с открытого воздуха в тень;

- излечивать хронические язвы и опрелости;

- предохранять рубцы, родинки и родимые пятна от частых механических травм;

- удалять родинки, родимые пятна, бородавки, роговые утолщения на коже только в специализированных лечебных учреждениях;

- если язва, трещина возникла на коже и не заживает в течение трех недель, то надежднее будет обратиться к врачу-онкологу.

Больше полезной информации на сайте в соответствующем разделе и у врачей, к которым можно записаться на прием.

АДРЕС

- улица Гамарника 18В.

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