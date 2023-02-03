«Комсомольская правда – Владивосток» подводит итоги фотоконкурса «Зимние забавы»

Фото: Мария КАЮРОВА

Весь январь мы проводили конкурс «Зимние забавы». Жителям Приморья нужно было прислать фотографии, как они проводят это холодное время, ведь зима – не повод сидеть дома.

Как раз таки наоборот, с декабря по февраль самое время выбираться из четырех стен, покорять снежные вершины и потом с драйвом спускаться вниз на лыжах или сноуборде, чувствуя, как отрывается второе дыхание. Еще один отличный вариант – взять коньки, отправиться на заледеневшее озеро или каток, и провести хорошо время.

Или, например, отправиться на природу, посмотреть, как шумные летом водопады закованы в лед, подышать свежим воздухом, поиграть, в конце-то концов, в снежки! А еще можно сделать снежного ангела...

В общем, вариантов крутого времяпрепровождения зимой – море.

Приморцы прислали множество вариантов, как они отдыхают, а победителей выбрали сами читатели. Первое место досталось Степану. На снимке он в забавных штанах, валенках и шапке-ушанке развлекается на фоне деревянных домиков. «Зимние каникулы у бабушки в деревне – что может быть лучше?» – написал парень в комментарии под фото.

1 место. Фото предоставлено Степаном

Вторую строчку заняла Людмила с милым кадром, на котором они с молодым человеком дурачатся в снегу. А еще на них – яркие красные колпачках для Нового года.

2 место. Фото предоставлено Людмилой

Третье место – у Елены, которая сфотографировалась на коньках на фоне природной достопримечательности Приморья. «Остров Скребцова, в народе именуемый Коврижка. На коньках по идеально гладкому льду Амурского залива можно докатиться за 15 минут», – написала участница конкурса.

3 место. Фото предоставлено Еленой

Победители получают крутые призы – сертификаты в бар «Руки Вверх!». Это место, созданное лидером культовой одноименной группы Сергеем Жуковым. Интерьер, дарящий ностальгические нотки, вкусные напитки и блюда, созданные с учетом местного колорита, – все это можно найти во Владивостоке на Светланской, 80В.

За первое место Степану мы вручим сертификат на 5 тысяч рублей, а Людмиле и Елена – достанутся призы на суммы 2 тысячи рублей.

«Комсомольская правда – Владивосток» благодарит всех за участие и поздравляет победителей! Пройдет немного времени, и мы запустим новый конкурс. Следите за обновлениями на сайте DV.KP.RU.

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