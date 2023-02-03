Злосчастный огнестрел, который Алексей принес в квартиру накануне. Фото: СУ СК России по Приморскому краю

Следственный комитет Приморского края подтвердил шокирующую историю из села Свиягино. Информация, которую тиражировали в социальных сетях и медиа, оказалось правдой: 35-летний Алексей П. застрелил на глазах у ребенка многодетную мать в разгаре «пьяной» ссоры в Свиягино, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Из сообщения СК следует, что погибшая какое-то время проживала с убийцей. Конфликт разгорелся в новогоднюю ночь 31 января. Детали неизвестны: вероятно, накипело из-за старых обид. По некоторым данным, мужчины уже был осужден за драку с полицейскими, угон, угрозы убийством. Да и пострадавшая не была примером для подражания, сообщил «КП» источник, близкий к ситуации. Она якобы провела несколько лет в тюрьме за кражи.

В апогей противостояния с женщиной Алексей выстрелил из одноствольного ИЖ-18 – неизвестно, зачем он ранее принес домой огнестрел. Но лицензии на него, конечно, не было. В это время, подтвердили в СК, на убийство смотрел 14-летний сын погибшей. Именно мальчик вызвал сотрудников полиции.

– В тот же день 35-летний мужчина свел счеты с жизнью, тело было обнаружено в его квартире, – огласили в пресс-службе регионального следственного управления СК.

Пока неизвестно, состояла ли семья на учете правоохранительных органов. Дальнейшая судьба мальчика – загадка. «КП» направила запрос об этом в компетентные органы. Двое детей погибшей, 14-летний подросток и 16-летняя девочка (ее не было дома в момент трагедии), остались сиротками. Старшему сыну 30 лет, он живет отдельно.

СК продолжает расследование и опрашивает свидетелей.

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